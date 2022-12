Nolan Huysmans is Belgisch kampioen op de kilometer: “Als eerstejaars kan ik niet anders dan zeer tevreden zijn”

Slimme slotsprint

Tot de laatste ronde was het geen uitgemaakte zaak of Nolan Huysmans het podium zou halen. “Op het scorebord kon ik zien dat ik voor de laatste sprint op de vierde plaats stond. In die laatste sprint vallen er dubbele punten te verdienen. Het was even tellen. Als ik die laatste sprint won en Jarne viel niet in de punten, zou ik zelfs tweede worden. Bij gelijkheid van punten is de laatste manche immers doorslaggevend. Dat is ook uitgekomen. Nadien werd het helemaal feest, toen ik de kilometer won. In de kwalificatie vlotte het al goed, al kwam ik niet direct weg. Ik heb gewoon mezelf verbaasd door Milan Van Den Haute te verslaan. Voor mij zijn dit goede kampioenschappen. In het omnium werd ik vijfde en was ik de beste eerstejaars. De top vijf was mijn doel. Dat is dus uitgekomen. In de individuele achtervolging werd ik derde. Dat vond ik al echt top.”