Nog versterking op komst bij STVV

Onder Maes, en we nemen ook aan onder invloed van de coach, lijken de Japanners het over een andere boeg te gooien. Plots lijken ze te beseffen dat ervaring in een team belangrijk is. En meer dan vroeger lijken ze hun pijlen ook op de Belgische markt te richten.

Op zoek naar jong, Belgisch en inzetbaar

Getuigen de transfers van plus 30-ers Ilombe Mboyo en Christian Brüls, twee doorwinterde profs die al heel wat watertjes doorzwommen en die de Belgische hoogste klasse op hun duimpje kennen. “Jongens die mij een pak meer mogelijkheden geven en die het team naar een hoger niveau kunnen spelen”, gaf Maes al mee. Maar nog is diens honger niet gestild. “Zolang de mercato loopt, zullen zich zeker nog opportuniteiten aanbieden en zullen wij handelen”, maakt de Limburger zich sterk. “We gaan ons nu wel richten op jongere spelers, Belgisch, maar inzetbaar.” Het is dus duidelijk. De Japanse bazen willen STVV weer een Belgisch gelaat geven. Ze zijn intussen al een stuk in die richting opgeschoven. En er komt dus nog. Alhoewel, de eerste versterking die zich opnieuw aankondigt is een Japanner. Want Japanse media melden dat Daiki Hashioka op weg is naar Stayen. Hashioka is amper 21, maar heeft zich intussen wel al ontpopt bij topklasser Urawa Red Diamonds als een basisspeler. Hij neemt daar de rechtsback en rechterflank voor zijn rekening. En bovendien heeft hij ook al twee caps achter zijn naam.

Ook vertrekkers

Het is nu afwachten of het ook daadwerkelijk tot een transfer komt. Spelers bij, betekent ook dat er spelers weg moeten. “We geraken er stilaan uit met welke spelers we op middellange termijn verder willen. Voor de andere jongens zal samen met hen naar een oplossing worden gezocht”, aldus Maes. Diens woorden waren nog niet koud of, enigszins tegen de verwachtingen in, maakte de Argentijnse middenvelder Santiago Colombatto zijn kastje leeg in het oefencomplex aan de Sint-Jansstraat. Vandaag zit hij al in Mexico, waar hij voor zes maanden worden uitgeleend aan kampioen Club Leon, met aankoopoptie. Vraag is wie nog volgt. Dat is voorlopig koffiedik kijken.