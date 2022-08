Nog snel voor het schooljaar start op de foto met KVO-spelers

Wat is er nu leuker dan op de foto gaan met je voetbalidool? KVO had de actie netjes uitgekiend, op de drukke laatste dag van de zomervakantie. Want net op dat ogenblik halen veel ouders sportkledij voor het nieuwe schooljaar in huis. In Decathlon in de Torhoutsesteenweg, via het huiskledingmerk Kipsta shirtsponsor van de club, vatten vier spelers post voor een gemoedelijke meet & greet. Osaze Urhoghide, Cameron McGeehan, Dillon Phillips en Fraser Hornby zetten maar wat graag hun krabbel op een shirt of voetbal. Zo gingen bijvoorbeeld fans Liam en Joey, ook actief bij de G-voetbalploeg van KVO, met een tof aandenken naar huis.