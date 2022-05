Nog niet officieel, maar promotie is feit voor vicekampioen Olva Brugge: “We zijn klaar voor reeks hoger”

VOLLEYBAL DERDE NATIONALEOfficiële bevestiging kreeg Olva Brugge nog niet, maar het ziet ernaar uit dat de club volgend seizoen in tweede nationale zal uitkomen. De volleyballers uit Assebroek wonnen dankzij een beter puntengemiddelde in Tisselt een eindrondetoernooi tegen Greenyard Maaseik B en Axis Guibertin C.

Niets dan vijfsetters in dit driehoekstoernooi. Olva won eerst tegen Maaseik B en verloor nadien tegen Guibertin C. Maar het puntengemiddelde van Olva was nipt beter dan dat van Maaseik. “Elk één match gewonnen, elk één verloren, maar wij hebben een beter gemiddelde”, weet kapitein Wim Deketelaere. “In principe stijgen we naar tweede, maar de federatie moet nog bevestigen. Normaal is er in tweede nog plaats voor een team extra. We gaan ervan uit dat we stijgen.”

Vijf uur volleybal

Een mooie beloning voor vijf uur volleybal op één namiddag. En een leuke afsluiter voor Olva dat de hele competitie geteisterd werd door letsels. “In de competitie moesten we vaak met een vertimmerde ploeg spelen”, gaat Deketelaere voort. “Stijn Van Coppenolle, één van onze twee hoofdaanvallers, was het hele seizoen out. Kamiel Hoskens, de andere hoofdaanvaller, miste een half seizoen. Ook middenman Bjarne Decorte was een halve competitie buiten strijd. Op het einde van het seizoen moesten we het ook zonder Ruben Van Der Eycken rooien. Ondanks dat pakten we toch bijna de titel. En in de beker maakten we het Rembert Torhout, autoritair kampioen in tweede, heel lastig. Nochtans stonden we ook in die match alles behalve compleet. Ik denk dat we klaar zijn voor de promotie naar tweede.”

Deketelaere doet er nog een jaartje bij. Olva moet wel voort zonder Dieter Hoste en Dimitri Verstrynge. Ook deze laatste sukkelde de hele competitie met een letsel. Uit eigen jeugd schuift Topsportschool-student Lander Vantorre door. Van Gits (Promo 1) neemt Olva setter Maxim Demarée over. Bart Coene volgt dan weer Charlotte Mortier op als coach. Coene heeft al een verleden bij Olva en was het voorbije seizoen aan de slag bij reeksgenoot Ertvelde-Evergem. “Normaal vervangen wij een coach na drie seizoenen”, verduidelijkt secretaris Xavier Beyaert. “Bart was vier-vijf jaar geleden al eens bij ons. Hij was verrast door onze vraag, maar van de huidige kern hebben de meeste spelers nooit met hem getraind.”