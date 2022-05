(Nog) Geen Promotie voor Simon Vandewiele en KM Torhout na nederlaag in Turnhout: “In het voetbal krijg je geen cadeaus”

“Het was een match tussen twee sterke ploegen, die elke kant kon uitgaan, en uiteindelijk beslist werd op basis van efficiëntie voor doel, waar wij te kort in schoten”, zucht aanvoerder Simon Vandewiele. “Ze kwamen na een klein kwartier spelen op voorsprong, na een dubieuze fase waarbij iedereen uitging van een handsbal. Hun tweede doelpunt, na een uur spelen, was knap uitgespeeld, maar wij voetbalden ook veel kansen bijeen. De voetbalgoden waren ons echter niet goed gezind, met onder meer een bal die op de paal uiteen spatte en twee mogelijkheden die net op de lijn werden gered. Tibo Andries schoot enkele minuten voor tijd de aansluitingstreffer op het bord, waarna we in de slotfase alles of niets speelden. In de slotseconden liepen we tegen een counter aan, die de 3-1 inluidde. Doodjammer, want ik had het gevoel dat er meer in zat.”

De ontgoocheling was bij verschillende Torhoutenaren duidelijk op hun gezicht af te lezen na de match. “We beseffen dat we een unieke kans laten liggen om naar tweede nationale te promoveren”, vervolgt de 24-jarige middenvelder. “Na zo’n knappe remonte in de reguliere competitie wil je het seizoen besluiten met een kers op de taart, maar in het voetbal krijg je geen cadeaus. We geven de moed echter niet op: we weten dat we nog steeds een kleine kans hebben om te promoveren en gaan er alles aan doen om dat doel te behalen. Komend weekend spelen we tegen Diest, waarna we, mits een overwinning tegen Diest, nog een match spelen tegen de winnaar van het duel tussen Tempo Overijse en Esperanza Pelt. Indien we die twee duels winnen en Moeskroen geen licentie krijgt voor profvoetbal, mogen we alsnog promoveren. Het seizoen is lang en zwaar, maar nog niet afgelopen voor ons”, besluit Vandewiele.