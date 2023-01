Nog enkele opmerkelijke nieuwkomers bij EVC Beselare dat reeds 17 (!) nieuwe spelers aantrok

voetbal eerste nationale Din Sula is de man in vorm bij FC Knokke: “Ik droom nog steeds van hogerop te spelen, maar nu telt enkel Knokke”

FC Knokke liet nog geen punten liggen in 2023. Na een 1-2-overwinning op OH Leuven B ging de kustploeg ook met 0-1 winnen op het veld van Antwerp B. In beide wedstrijden maakte aanvaller Din Sula het verschil. De Brusselse spits dikt zo zijn doelpuntentotaal aan tot twaalf stuks. Knokke klimt op tot de zevende plaats in de rangschikking van eerste nationale en ontvangt dit weekend leider Patro Eisden maasmechelen.

