Nog een vertrouwd gezicht weg bij SK Deinze: Mehdi Tarfi verkast naar reeksgenoot Lierse Kempenzonen

Vandenberghe en Challouk, beiden naar KV Kortrijk, waren in de Leiestad einde contract. Boone niet, maar Deinze vond een akkoord met Union en liet de centrale verdediger naar de eersteklasser vertrekken. De club werkte nu ook mee aan de transfer van Tarfi. De aanvallende middenvelder had bij de oranjehemden nog een contract voor volgend seizoen, maar die overeenkomst werd ontbonden. De Brusselaar tekende voor twee jaar bij de Pallieters. Als straks ook topschutter Lennart Mertens vertrekt is Alessio Staelens nog de enige overlever van de ploeg die aan het einde van het afgebroken seizoen 2019-20 de poort naar het profvoetbal openbeukte. Staelens tekende enkele weken geleden een nieuwe overeenkomst van twee seizoenen met optie op een derde.

Veel minder speelminuten

Toegegeven, Tarfi kwam het voorbije seizoen na de winterstop amper aan spelen toe. Trainer Wim De Decker dropte hem slechts drie keer als invaller in de ploeg. Zodat hij dit jaar nog hooguit aan een dertigtal speelminuten kwam. Voor Nieuwjaar liet hij nochtans vier assists optekenen. En in z’n eerste seizoen in 1B kwam hij aan 1.120 speelminuten, vier goals en drie assists. Toen stond hij in het tweede deel van de competitie bijna altijd in de basis. Het verschil met zijn debuutseizoen in 1B is net iets te groot. Op de website neemt de club sec afscheid van Tarfi. “Na vier seizoenen bij KMSK Deinze verlaat Mehdi Tarfi (28) onze club. Na verschillende gesprekken hebben beide partijen beslist om in onderling overleg uit elkaar te gaan”, lezen we.