Nog één keer winnen en SV Hardy Waasmunster zit in derde provinciale: “Natùùrlijk zullen we er vol voor gaan”

Dankzij de overwinning op Sparta Petegem B op de eerste speeldag van de eindronde mag SV Hardy Waasmunster, ondanks de nederlaag vorig weekend tegen SK Wichelen, als één van de zes lucky losers nog een derde keer aan de slag om promotie naar derde provinciale af te dwingen. “Uiteraard zullen we er vol voor gaan”, windt aanvoerder Kristof Ott (29) er geen doekjes om.

Dat het seizoen zo wel heel lang wordt, deert de Waasmunsteraars niet. Ott: “Het is altijd leuk om voor promotie of een prijs te spelen, ook al hadden we het liever vorig weekend afgemaakt. Maar oké, we lieten het liggen, dus moeten we nog één keer vol aan de bak.”

Promotie = doel

In tegenstelling tot vorig weekend zal titularis Matthias Vercauteren er in de slotwedstrijd weer bijlopen. “Op uitzondering van twee jongens zijn we nagenoeg compleet. De basisspelers zijn beschikbaar”, verklapt Ott, die de ambitie om te promoveren binnen de club niet wegsteekt. “Bij de start van het seizoen aasden we op een eindrondeticket - we voelden dat we een goede ploeg hadden -, maar het seizoen is zo geëvolueerd dat we als club beslist hebben om vol voor promotie te gaan. Het kan én mag van het bestuur en de spelersgroep wil het evenzeer.”

Lange tijd zag het ernaar uit dat Hardy die ambities via een titel zou binnenhalen, maar een paar dipjes in de cruciale weken van de competitie veroordeelde de club tot eindronde. Dan loert decompressie om de hoek, zou je denken. Maar volgens Ott werd de knop snel omgedraaid. “Het is niet dat we het kampioenschap op de laatste speeldag pas zijn kwijtgespeeld. We wisten al snel waar we aan toe waren”, aldus de aanvoerder.

“Als je zes punten achterstaat, besef je al snel dat Doorslaar niet meer in het halen vielen. Zo konden we ons al enkele weken voorbereiden op die einderonde. ”

VCE Huise-Ouwegem

Daarin moet Hardy als laatste hindernis dus voorbij VCE Huise Ouwegem, vice-kampioen in vierde provinciale C. Een tocht in het onbekende voor Ott en co. “Hier en daar zal er wel een informatielijntje worden uitgegooid, maar dat is altijd via-via”, zo beseft de Hardy-aanvoerder. “Op ons niveau heeft aanpassen sowieso weinig zin, vind ik. Je kan wel eens extra focussen op één specifieke speler, maar dan nog kan het in zulke wedstrijden alle kanten opgaan. Uitgaan van eigen sterkte en tactiek is op dit niveau nog steeds het beste.”