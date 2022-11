Noah Vandenbranden start dinsdag in Zesdaagse van Gent: “Het is mooi dat ik samen met Gianluca Pollefliet kan doorstromen”

Voor Noah Vandenbranden moet de komende zesdaagse een sportief hoogtepunt worden. “Ik ben er klaar voor. Ik weet niet of ik de jongste deelnemer ben. Mogelijk is dat Tim Teutenberg die aan Jules Hesters werd gekoppeld (Teutenberg is veertig dagen ouder, red.), maar we zijn alleszins het jongste koppel op de piste. Twaalf maanden geleden wonnen we de jongerenzesdaagse. Wellicht heeft dat een belangrijke rol gespeeld om ons nu met de profs mee te laten rijden. Enkele weken geleden belde tornooidirecteur Christophe Sercu me op. Hij vertelde me dat we een duo zouden blijven. Het is mooi dat ik samen met Gianluca Pollefliet kan doorstromen.”

Geen schrik

Noah Vandenbranden hoeft geen schrik te hebben om op zijn bek te gaan. “We hebben niets te verliezen, dit moet een mooie en leerrijke ervaring worden. Druk is er niet. We weten wat we wel en niet kunnen. In de nevennummers moeten we ons zeker eens kunnen tonen. Ik denk dan aan de 500 meter of de baanronde. Voor de eindwinst kijk ik in de eerste plaats naar het duo Keisse-De Buyst, al zullen ze ongetwijfeld stevig weerwerk krijgen van Van Den Bossche-Havik en Ghys-Devylder. Voor Keisse moet het trouwens een bijzondere zesdaagse worden. Alles zal in het teken staan van zijn afscheid. Vorig jaar maakten we hetzelfde mee met Kenny De Ketele. Wees maar gerust dat het opnieuw een gekkenhuis zal worden.”

Topsportschool

Als kind zat Noah Vandenbranden niet meteen in de tribunes te kijken naar de Zesdaagse van Gent. Ik begon pas op mijn twaalfde met wielrennen. Voorheen was ik niet thuis in het pistegebeuren. Nadien ging ik wel kijken. Toen ik op de Topsportschool zat, keek ik met open mond. Ik had het wel voor Bradley Wiggins. De Zesdaagse van Gent heeft een rijke geschiedenis. Het is fijn dat ik daar nu een beetje deel zal kunnen van uitmaken.”