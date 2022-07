Noah Vandenbranden pakt Europees zilver en een vierde plaats: “Ik reed sneller dan goud en zilver”

Tweede plaats

“Blijkbaar, maar ik heb niks gevoeld”, vertelt Noah Vandenbranden. “Heel erg jammer natuurlijk, want we waren goed bezig. Na het nieuwe record tijdens de reeksen zijn we gaan geloven in onze kansen. We staken zelfs een groter verzet. Tijdens de finale waren we zeker niet minder goed dan de Italianen. Ik voelde dat we nog een sterke eindjump in huis hadden, maar of dat ook het geval zou geweest zijn, zullen we nooit weten. Maar goed, een tweede plaats is ook mooi.”