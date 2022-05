Noah Pollak promoveert met ’s Gravenwezel-Schilde: “We hebben de lijn van ons sterk seizoen gewoon doorgetrokken in de eindronde”

voetbal eindronde tweede provinciale stijgersNadat het in de competitie twee punten te kort kwam voor de titel is het ‘s Gravenwezel-Schilde via de eindronde wel gelukt om te promoveren. Na een 1-1-gelijkspel donderdag in de heenmatch wonnen doelpuntenmaker Noah Pollak en co zondag de return in Tisselt met 1-2.

Niets dan blije gezichten zondag na afloop van de dubbele confrontatie tussen Tisselt, dat als beste verliezer mee promoveert, en ‘s Gravenwezel-Schilde. “Net als wij verdient ook Tisselt het om over te gaan”, aldus Pollak. “Donderdag waren ze bijvoorbeeld beter dan wij. Anderzijds hadden wij vandaag (zondag, red.) het betere van het spel en uiteindelijk pakken we over een heel seizoen wel tien op twaalf tegen hen. Je kan dus moeilijk zeggen dat de promotie onverdiend is in ons geval.”

Scheve situatie rechtgezet

‘s Gravenwezel-Schilde deed ook tot op de slotspeeldag mee voor de titel. “We hebben niet alleen een heel sterk seizoen gespeeld. We hebben die lijn ook in de eindronde gewoon doorgetrokken. In de eerste ronde tegen Weelde stonden we na een klein halfuur bijvoorbeeld 0-4 achter, maar toch zijn we erin geslaagd om die scheve situatie nog recht te zetten. Dat doe je alleen maar als je absoluut wil overgaan en als iedereen honderd procent gemotiveerd is. Daarom ben ik ook zo fier op onze groep.”

Rechtsachter Pollak beukte zondag de poort naar eerste provinciale open door iets voor het uur de score te openen voor ’s Gravenwezel-Schilde. “Het is altijd op leuk om te scoren, maar op zo’n belangrijk moment is dat nog extra mooi. Bovendien scoor ik als verdediger niet al te vaak. Al is Tisselt blijkbaar een ploeg die me goed ligt, want in de competitie heb ik ook gescoord tegen hen.”

Hechte vriendengroep

Voor Pollak wordt het volgend seizoen een weerzien met eerste provinciale. “Ik heb met ’s Gravenwezel-Schilde al eens in die reeks gezeten. Ik hoop alleen dat het nu beter afloopt dan toen. Al zal het sowieso knokken worden om erin te blijven. Anderzijds denk ik wel dat de reeks ondertussen iets minder sterk is dan een paar jaar geleden. Bovendien zijn we zo’n hechte vriendengroep dat we voor elkaar door het vuur gaan. Ik hoop alleen dat er misschien nog één of twee ervaren jongens bijkomen, want naast een vrij jonge ploeg is de kern ook niet bijzonder groot. We kunnen dus nog wel wat versterking gebruiken.”

Meer lezen: provinciaal voetbal in Antwerpen