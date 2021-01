Noah Merre (TC Eeklo): “Wimbledon is niet meer zo ver af”

TennisNoah Merre blijft hard gaan. 2021 schoot amper uit de startblokken en de eerste toernooizege in het dubbel zit al in zijn achterzak. Met Idriss Hadouch bleek de 16-jarige Eeklonaar de sterkste in het dubbelspel in het internationaal toernooi in Frankfurt. Maar minstens even belangrijk is het gegeven dat hij het op Duitse bodem ook in het enkelspel tot in de halve finale uitzong.

“De finale in het dubbelspel was bijzonder spannend. De eerste set wonnen we met 6-3, de tweede verloren we met dezelfde cijfers en in de super tiebreak haalden we het met 10-8. Het klikt bijzonder goed met Idriss. Ik ken hem al heel lang en dat pleit in het dubbelspel zeker in ons voordeel. Ik ben een verdedigende speler, hij een aanvallende en dat zorgt ervoor dat we toch een complementair duo vormen. In het enkelspel haalde ik er het maximum uit. Ik verloor tegen de latere winnaar, een jongen die nu op 87 staat in het juniorcircuit. Ik ben niet zo ver meer van die top honderd verwijderd en dat opent toch perspectieven. Duik ik de top honderd binnen, dan is Wimbledon niet zo veraf meer.”

Quarantaine

Die top honderd had al een feit kunnen zijn. Merre verbleef vorige week in Tunesië, maar daar werd het internationaal toernooi afgelast en dat is natuurlijk een streep door zijn rekening. “Ik had gehoopt om het goed te doen op een toernooi in Tunesië, maar corona was daar de spelbreker en bij mijn thuiskomst moest ik ook nog in quarantaine. Dat maakt het natuurlijk allemaal niet makkelijker.”

Programma

Toch blijft het voor Merre de bedoeling om via een internationaal programma verder te klimmen op de juniorenranking en eventueel deel te nemen aan Wimbledon. “Over drie weken trek ik naar Monaco. Op de Rafael Nadal Academy speel ik een toernooi van grade 3. In Frankfurt was het een toernooi van grade 4. Het wordt daar in Monaco een toernooi met een zwaardere bezetting, maar daar houd ik meer van. Na Monaco hoop ik nog enkele toernooien in Frankrijk te spelen, al is het afwachten of er daar gespeeld zal worden. Intussen ben ik ook blij om te zien dat ik in de Belgische juniorenranking naar de vierde plaats ben opgerukt.”

