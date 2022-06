Noah Merre de sterkste op tweesterrentoernooi van TC Tobias

tennisOp het tweesterrentoernooi van TC Tobias kroonde Noah Merre zich tot winnaar. Merre schakelde in de kwartfinale Laurens Weynants uit (7-6, 6-3), legde vervolgens eerste reekshoofd Nathan D’Hulst over de knie (6-3, 6-1) en nam indoor de maat van Eduardo Peralta-Tello (6-2, 6-1).

Met maar liefst 216 inschrijvingen hoorde je toernooileidster Anneke Gobeyn niet mopperen. Ook de weergoden waren TC Tobias goed gezind, behalve op de slotdag. Bij heren 2 kregen we een finale tussen twee spelers van TC Nobel. Baziel Taghon speelde een sterk toernooi met onder meer een performance in de halve finale tegen Wies Carton (6-3, 6-4), maar in de finale moest hij de duimen leggen voor Tim Aelbrecht.

Ook bij mannen 3 was TC Nobel aan het feest. In de finale had Stan Rutsaert wel meer dan de handen vol aan Kevin Schuermans (6-4, 4-6, 6-3) van TC For Ever. Bij mannen 4 werd het een finale tussen twee spelers van Eeklose clubs. Hannes De Wandele (TC Eeklo) haalde het in de finale makkelijk van Bavo Janssens (TC Dubbeloo). Bij heren 5 ging Stefaan Van Hoe (TC Brusselse) met de zege lopen. In de finale bleek hij sterker dan Thomas Mattheeuws (Zelzaatse Tennis Club).

West-Vlaanderen boven in de finale in de laagste mannenreeks. Pieter Lesy won daar vlot van provinciegenoot Simon Van Den Brande (6-1, 6-2).

Vrouwen

Bij de vrouwen was het deelnemersveld iets dunner bezaaid. Bij vrouwen 2 werd Aisha Vercaemer in de eerste ronde vrij geloot en in de tweede moest ze het racket niet uit zijn hoes halen, want Delphine Mestdagh liet een w.o. noteren. In de finale tegen Lieke Coenen kon ze wel de eerste set naar haar hand zetten (4-6), maar in de tweede en derde kwam Coenen beter uit de verf en zij haalde het laken naar zich toe (7-6, 6-3). Kiliana Vercaemer trok ook al aan het kortste eind. Liana Van Laeren bleek in de finale bij vrouwen 3 de sterkste (6-3, 7-6).

Veteranen

Bij mannen 35/5 haalde Wim Vanheste het vlot van Martin Devreese (6-2, 6-2), terwijl bij mannen 35/6 de winst voor Thomas Bauwens was weggelegd (6-3, 7-6). Bij vrouwen 25/4 was Natasja De Baets de sterkste. In de finale zette zij Tamara Fermon opzij (6-2, 6-2).

