Noah Merre de sterkste op TC Tobias

Met maar liefst 216 inschrijvingen hoorde je toernooileidster Anneke Gobeyn niet mopperen. Ook de weergoden waren TC Tobias goed gezind, behalve op de slotdag. Bij heren 2 kregen we een finale tussen twee spelers van TC Nobel. Baziel Taghon speelde een sterk toernooi met onder meer een performance in de halve finale tegen Wies Carton (6-3, 6-4), maar in de finale moest hij de duimen leggen voor Tim Aelbrecht. Ook bij mannen 3 was TC Nobel aan het feest. In de finale had Stan Rutsaert wel meer dan de handen vol aan Kevin Schuermans (6-4, 4-6, 6-3) van TC For Ever. Bij mannen 4 werd het een finale tussen twee spelers van Eeklose clubs. Hannes De Wandele (TC Eeklo) haalde het in de finale makkelijk van Bavo Janssens (TC Dubbeloo). Bij heren 5 ging Stefaan Van Hoe (TC Brusselse) met de zege lopen. In de finale bleek hij sterker dan Thomas Mattheeuws (Zelzaatse Tennis Club). West-Vlaanderen boven in de finale in de laagste mannenreeks. Pieter Lesy won daar vlot van provinciegenoot Simon Van Den Brande (6-1, 6-2).