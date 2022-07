Noah Konteh wil benen testen op 1500m in Huizingen

De maand juli stond in het teken van trainen voor Konteh. “Aan de Nacht van de Atletiek heb ik niet meer meegedaan. De laatste wedstrijd was het BK eind juni. Daarna ben ik naar Sankt Moritz vertrokken om het WK U20 voor te bereiden”, vertelt de 18-jarige atleet van OLSE Merksem. “Zaterdag in Huizingen loop ik als laatste voorbereiding op het WK een 1500m en midden volgende week vertrekken we naar Colombia. Wat ik wil tonen in Huizingen? Ik wil nog eens proberen om in een goeie 1500m-reeks te geraken. Tot hiertoe had ik daar nog niet veel geluk mee. Ik hoop om een PR (red. de besttijd van Konteh is 3.45.84. Die tijd liep hij vorig jaar in Huizingen) te lopen of toch om in ieder geval te voelen dat de vorm oké is.”