Noah Konteh pakt ticket voor WK U20 in Cali: “Een duik onder de 8.10 is de volgende stap”

ATLETIEKIn z’n eerste wedstrijd van het pisteseizoen verzekerde Noah Konteh zich meteen van een ticket voor het WK junioren (U20) in het Colombiaanse Cali. Op de 3000m op de 1 mei-meeting in Herentals finishte Konteh in 8.11.20.

In een topdeelnemersveld wist Konteh z’n wagonnetje aan te haken bij de rappe mannen. “Mijn eerste rondjes waren iets te snel”, doet de Brasschatenaar het relaas van de zevenenhalve baanronde. “Ik twijfelde tussen temporiseren of toch mee schuiven met de top acht. Ik probeerde zolang mogelijk mee te gaan, maar we waren op dat moment voor 8.05 aan het lopen. Dan moest ik lossen. Gelukkig kon Tibaut Vandelannoote even overnemen waardoor ik het tempo erin kon houden en toch nog ietwat comfortabel kon lopen. De laatste 800m ben ik er dan over gegaan.”

De 18-jarige Konteh bleef dik onder het WK U20-minimum van 8.15.00. “Een betere start had ik me niet kunnen indenken”, glundert de Belgische kampioen veldlopen bij de junioren. “Het was een goeie wedstrijd en de weersomstandigheden waren perfect. Ik ben heel blij dat ik nu al de limiet op zak heb. De goeie 3000m-wedstrijden zijn niet dik gezaaid. Nu kan ik in alle rust en ontspanning toewerken naar het WK.”

Clubrecord

Het lijkt erop dat hij nog meer in zijn mars heeft. Wie weet, komt zelfs het clubrecord van OLSE Merksem van Pieter-Jan Hannes (8.05.06, gelopen in Herentals in 2011, red.) in het gedrang. In Herentals liep hij Hannes voorbij in de slotronde. “Ik heb het gevoel dat er nog wel een paar secondjes afkunnen”, stelt Konteh. “De volgende stap is om onder de 8.10 te duiken. Dat wil ik graag realiseren. Het zou heel mooi zijn moest ik het clubrecord van Pieter-Jan kunnen pakken.”

“Maar 8.05 is natuurlijk wel heel snel. Ik ga de volgende wedstrijd zeker niet starten voor 8.05, want dan vrees ik dat ik mezelf ga opblazen. Maar er zit nog rek op. Ik ben nog maar enkele weken aan het trainen en ik was ook ziek een paar weken geleden. Volgend weekend loop ik de 1500m op de Beker van Vlaanderen, eind mei volgt een nieuwe 1500m en daarna doe ik een 3000m op de Putbos-meeting.”

Lees ook: meer atletiek