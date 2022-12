Noah Konteh finisht 17de op EK veldlopen: “Jammer van die valpartij op het einde”

VeldlopenNoah Konteh heeft op het EK veldlopen in het Italiaanse Turijn voor een van de betere Belgische prestaties gezorgd. De atleet uit Brasschaat liep bij de junioren naar een mooie 17de plaats en dat ondanks een valpartij in het absolute slot van de wedstrijd. “Net als vorig jaar finish ik in de top twintig en da’s mooi”, zegt hij.

Noah Konteh mocht bij de junioren jongens als eerste kennis maken met het uitdagende parcours in het La Mandria Park in Turijn. Op papier zag het er allemaal nog behoorlijk doenbaar uit, maar in werkelijkheid kregen de atleten een loodzwaar parcours voorgeschoteld. “Dit was zo zwaar”, aldus Konteh. “Vorig jaar in Dublin was het al een heel lastige omloop, maar dit was nog veel erger, vond ik. De helling was hier zodanig steil dat je je echt naar boven moest sleuren.”

Valpartij

Ook bij de afdaling moesten de atleten bijzonder attent zijn, want heel wat atleten verstapten zich of kwamen ten val. Zo ook de atleet van Olse Merksem in het slot van de wedstrijd. “In de allerlaatste afdaling ga ik volledig onderuit en glijd ik op mijn buik naar beneden. Dat was bijzonder jammer, want op dat moment had ik nog uitzicht op een plaats in de top 15. Ik verloor er uiteindelijk twee plaatsen en finish nu als 17de. Uiteindelijk ben ik daar wel tevreden mee, maar een plaats in de top 15 oogt zoveel mooier.”

“Ik wist vooraf niet goed wat ik mocht verwachten. Veldlopen is helemaal anders dan piste. Er zijn geen tijden waarmee je je kunt vergelijken met de andere atleten. Ik vond dat het een sterk deelnemersveld was en dat ik dan, net als vorig jaar, de top twintig haal, is zeker een prima resultaat.”

Michael Somers

Naast Noah Konteh kwam met Michael Somers nog een Antwerpenaar in actie. Somers, die vorig jaar nog vijfde werd in Dublin, kende geen topdag en finishte als 19de bij de senioren mannen. “Meer nog dan over mijn plaats, ben ik ontgoocheld dat we heel nipt een medaille in het landenklassement mislopen”, zegt hij. “Ik voel mij daar ook verantwoordelijk voor, want in de laatste ronde werd ik nog ingehaald door twee Spaanse atleten en verspeel ik de medaille aan hen. Ik was niet op niveau vandaag en dat is heel jammer", besluit hij.

