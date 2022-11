Noah Christiaens gaat in Tielt op zoek naar een medaille op het BK seniors: “Ooit op de Spelen staan is mijn doel”

Op dat regionale kampioenschap in Beveren-Waas kwam Christiaens in de halve finale uit tegen Kagermanov, regerend Belgisch kampioen. “Dat was op weg naar de Vlaamse titel mijn moeilijkste kamp”, blikt de judoka van Jitsu-Kwai Hamme terug. “Ik kwam waza-ari achter, maar won met ippon binnen de reguliere tijd de kamp. In de finale kwam ik uit tegen Dries Ponnet. Hij bezeerde zich na twee minuten en kon niet meer verder.”

Medaille pakken

De judoka van Satori Kwai Mortsel geeft forfait voor het BK in Tielt. Waardoor Yusup Adashev, ploeggenoot van Christiaens en winnaar van een bronzen medaille op dat VK, voor het BK wordt opgevist. In z’n eerste kamp komt Christiaens uit tegen Dilaver Hanci, aan Waalse zijde één van de medaillewinnaars. “Mijn eerste tegenstrever is wat ouder, ik heb nog nooit tegen hem gekampt”, gaat hij verder. “Als ik de eerste wedstrijd win, kom ik naar alle waarschijnlijkheid uit tegen Jarne Duyck. In elk geval ga ik zaterdag voor een medaille.”

Welke kleur die medaille zal hebben moet zaterdag blijken. Over zijn uiteindelijke doel in judo is de eerstejaars U21 overduidelijk. “Ooit op de Olympische Spelen staan”, benadrukt Christiaens die ook in Tielt door zijn vader Sven zal worden gecoacht. “Inderdaad, in de klasse tot 81 kilogram is ook Matthias Casse actief. En Matthias zal nog wel een tijdje meegaan. Ik ben in elk geval gemotiveerd om te proberen even sterk te worden als hij.”

Selectietoernooi

Casse werd vorig jaar wereldkampioen in deze categorie en pakte op de Spelen in Tokio brons. Recent was hij op het WK verliezend finalist. Door, in combinatie met zijn studies kinesitherapie, wekelijks twee keer in Antwerpen en tweemaal bij de eigen club te trainen timmert Christiaens aan de weg richting de top. Over twee weken trekt hij naar een selectietoernooi in de buurt van Parijs. Om straks European Cups te doen. “Ik heb er al twee gedaan”, vertelt hij. “In Parijs verloor ik in de tweede ronde van de nummer drie. Ook in Malaga won ik mijn eerste kamp, verloor ik in de tweede ronde van de latere winnaar en kon ik in de herkansingen nog twee kampen winnen. Niet voldoende om nog voor brons te strijden.”

Lees ook: meer judo