Noah Aelterman (FC Knokke): “Plaats in linkerkolom niet meer afgeven”

Voetbal eerste nationaleFC Knokke zet haar opmars verder. Tegen Thes Sport lukte aanvaller Din Sula een doelpunt in beide speelhelften, goed voor een 2-0-zege. Knokke is nu al vijf matchen op rij ongeslagen en duikt voor het eerst de linkerkolom binnen in eerste nationale.

“We waren dominant in het eerste halfuur en bekroonden dat met een doelpunt van Din Sula, die een voorzet vanop links in doel kopte”, steekt Noah Aelterman van wal. “Na onze voorsprong was de bal iets meer voor onze tegenstander, maar dankzij ons sterke blok neutraliseerden wij het meeste gevaar. Het tweede doelpunt van Sula na de pauze kwam echter wel gelegen en verlichte de druk nog wat verder. Deze keer scoorde onze goalgetter één op één met de bezoekende doelman, met een nette schuiver.”

Aelterman was de voorbije weken vooral invaller, maar mocht tegen Thes nog eens aan de wedstrijd starten en kreeg 81 speelminuten van coach Van Borm. “Ik zou uiteraard graag meer spelen, maar de concurrentie is hier groot. Week na week probeer ik me op training te bewijzen en extra speelkansen te verzamelen. In de jeugd speelde ik vooral als aanvaller, maar bij Knokke word ik weer uitgespeeld als spelverdeler. Dat ligt me wel, want fysiek heb ik niet echt het lichaam van een targetspits. Op de tien kan ik tussen de linies door bewegen en kom ik allicht beter tot mijn recht. Na enkele jaren bij Club NXT en de jeugd van AA Gent speel ik nu voor het eerst in eerste nationale, maar de reeks ligt me wel. Het niveau is hoog en er is weinig marge tussen alle twintig teams.”

Knokke is ondertussen al vijf weken op rij ongeslagen en pakt ook twaalf op twaalf op eigen bodem. “Met Din Sula beschikken we over een vlot scorende spits die veel vertrouwen uitstraalt”, vervolgt de 21-jarige Knokkenaar. “Verder slagen we er de voorbije weken goed in om de rust te bewaren en ook bij een achterstand ons eigen voetbal niet te verloochenen. We duiken nu voor het eerst de linkerkolom binnen en kijken enkel naar boven. Met nog twee matchen te gaan voor de winterstop willen we die goede uitgangspositie niet afgeven”, besluit Aelterman.

Knokke: Dhoest, Vanraefelghem, Schoonbaert (32' Broché), Ghesquiere, Pierre, Van Walle, Samyn, Buysse, Vervaque, Aelterman (81' Van Den Bossche) en Sula (85' Neyts).

Thes: Valkenaers, D. Vermijl, Kerckhofs (86' Jeunen), Swinnen, Bertaccini, Naqqadi (46' L. Vermijl), Hulsmans, Troonbeeckx, Vanaken, De Jonghe (60' Voca) en Coomans.

Doelpunten: 30' en 55' Sula (1-0 en 2-0).

