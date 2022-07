Noa Schreurs ambitieus op EK U21 op eigen Gantoise: “We weten dat we van Engeland kunnen winnen”

De nationale U21-teams werken in Gent in een zeer leuke atmosfeer en voor heel wat publieke belangstelling het EK af. Dat België zowel bij de mannen als de vrouwen de halve finale bereikte, maakt het toernooi helemaal geslaagd. Voor spits Noa Schreurs is het genieten in eigen huis. “Het is echt geweldig om dit EK in eigen club te beleven”, straalde ze woensdag na de belangrijke 1-0-overwinning tegen Spanje. “Ik had wel een leuke sfeer verwacht, maar dit overtreft toch alles. Uiteindelijk is dit ook voor mij een eerste écht groot toernooi. Ik speelde wel al het EK U18, maar dat was tijdens de coronaperiode en valt helemaal niet te vergelijken met deze topweek.”

Spanning tegen Spanje

De jonge hockeyvrouwen lieten in Gent al knappe dingen zien: gelijkspelen tegen grootmacht Nederland (1-1), Wales helemaal tureluurs hockeyen (10-0) en winnen van uittredend Europees kampioen Spanje (1-0). Schreurs zelf scoorde het belangrijke doelpunt tegen Nederland en mocht ook tegen Wales, uitgerekend op haar negentiende verjaardag, nog een keer juichen. “We werden inderdaad in een zware poule ingedeeld en dat je die groep dan kan winnen is zeer knap”, aldus Schreurs. “We eindigen als eerste in de poule voor de twee finalisten van de vorige editie. Toegegeven: tegen Spanje nam in het laatste kwartier de spanning wel toe. Verliezen betekende immers de uitschakeling. Dat doelpunt in de voorlaatste minuut was een dubbel succes: we eindigen de poule als leider én we gaan met een geweldig gevoel richting halve finale.”

Die halve finale spelen de Young Red Panthers vrijdag om 12.15 uur tegen Engeland. In de voorbereiding won België al met 4-0 van de Engelse vrouwen. “We weten dat we van hen kunnen winnen, maar die oefenmatch heeft nu geen waarde meer”, besluit Schreurs. “Het voornaamste doel op dit EK werd bereikt: ons plaatsen voor de halve finale én een ticket voor het WK bemachtigen. Nu kan en mag alles. We mogen zelfs mikken op de Europese titel.”

