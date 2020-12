Nipte zege voor Antwerp Giants tegen Charleroi: “We moeten leren een voorsprong vasthouden”

Ondanks de zege was coach Christophe Beghin kritisch voor de prestatie van zijn ploeg. “Na een goede start maakten we dezelfde fouten”, zegt coach Christophe Beghin. “Het tempo verdween uit de wedstrijd, in aanval verwaarloosden we het ploegspel en dat resulteerde in individuele acties.”

“Ik ben blij met de zege maar uit deze wedstrijd kunnen we weer veel leren. We moeten beter leren omgaan met een voorsprong. We geven deze veel te snel af. Ook tegen Charleroi. Drie keer bouwen we een voorsprong op van tien punten. Maar elke keer geven we deze weg. We gaven de shotters van Charleroi te veel ruimte. In het eerste quarter konden we ze nog afstoppen. Daarna niet meer. Dat is een gebrek aan focus, er moet meer gesproken worden in verdediging.”

Kesteloot beste Giant-speler

Vincent Kesteloot was de beste Giant-speler. De Antwerpenaar eindigde met 17 punten en 6 rebounds. Met twee belangrijke korven in de slotfase, loodste hij zijn team naar de zege. “We hebben het onszelf zeer lastig gemaakt”, beseft Kesteloot. “Dit is een match die we met 15 punten moeten winnen. We lieten Charleroi elke keer terugkomen. Vooral op aanvallende rebound en door miscommunicatie in verdediging. Door stom balverlies gaven we Charleroi nog kans op een verlenging, maar de laatste poging ging naast.”

“Drie kwart van de wedstrijd hadden we een voorsprong van 10 punten of meer. Maar we konden niet doorduwen. We konden geen afstand nemen van Charleroi. Door een gebrek aan concentratie en door onze fouten bleef het spannend. Een voorsprong vasthouden blijft een werkpunt. We spelen te veel met ups en downs. Tegen zo’n jonge en gretige ploeg als Charleroi breng je jezelf dan ook in de problemen.

Antwerp Giants speelt woensdag zijn laatste thuiswedstrijd in de EuroCup. Tegen het Litouwse Lietkabelis gaat het op zoek naar een eerste zege.