Nio Vandervorst zet meesterstukje neer in Romsée: “Snel mijn eigen tempo gevonden”

Wielrennen nieuwelingenNio Vandervorst (Acrog Balen) heeft zaterdag de klimkoers in het Waalse Romsée gewonnen. De tweedejaars nieuweling uit Halen zette in Luik een meesterstukje neer. Vandervorst zette in de zesde van de tien ronden stevig door waarna hij nog een voorsprong van bijna vier minuten uitbouwde. “Het was nog ver, inderdaad, maar ik vond snel mijn eigen tempo. Blijkbaar kon niemand nog volgen”, vertelt Nio Vandervorst.

Met zijn overwinning in Romsée tikt Nio Vandervorst af op vijf overwinningen waarvan drie de voorbije twee weken. De renner uit Zelem is duidelijk in goede doen. “Ik voel me al een tijdje goed, vandaar dat ik in Romsée mijn kans wilde gaan. Niet evident, ik weet het, maar ik heb intussen wel ontdekt dat ik een renner ben die op verschillende fronten kan meestrijden. Ik ben snel in de spurt, kan goed bergop rijden en ook op een tijdritfiets voel ik me in mijn sas”, zegt Vandervorst.

Het wielerverhaal van Vandervorst is nog geen dik boek, maar het leest wel al vlot. De tweedejaars nieuweling is nog maar aan zijn derde jaar in het peloton bezig, maar er prijkt al wel een nationale titel op zijn palmares. Vorige zomer was hij de beste in het BK in Liedekerke waar hij de snelste was van een kopgroep van veertig renners. Dit seizoen pakte hij twee van zijn vijf overwinningen op Waals grondgebied waar hij toonde stevig bergop te kunnen rijden.

Eigen tempo

“Ik heb in Romsée gewacht tot in de zesde ronde om mijn kans te gaan. Ik ben op de beklimming naar de leider gereden. Neen, ik heb niet in zijn wiel gezet. Ik heb even versneld en toen ik achterom keek, was er niemand die kon volgen. Het was zaak om mijn eigen tempo te vinden en dat ook vol te houden”, aldus Vandervorst. “Ja, het was een lastig parcours, maar ik ben erin blijven geloven met een mooie voorsprong als gevolg. Dit smaakt naar meer.”

BK in Brasschaat

Met meer bedoelt Vandervorst ondermeer de klimkoers in Herbeumont en het BK op de weg in Brasschaat. “Dat zijn twee belangrijke afspraken voor mij. In Herbeumont wil ik bewijzen dat ik een klimmer ben. Winnen? Graag, maar schrijf toch maar op dat ik voor de top 5 ga”, lacht hij. “En dan is er het Belgische kampioenschap in Brasschaat. Ik weet hoe het voelt om in de nationale driekleur rond te rijden, de titelstrijd is dan ook op een absoluut doel.”