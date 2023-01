Ninove-sluitstuk Naim Van Attenhoven heeft op zijn verjaardag droomtransfer naar Valenciennes beet: “Heel blij dat deze deal rond is geraakt”

Van Attenhoven was al een tijdje in beeld bij de Franse topclub. Scouts van Valenciennes zagen Van Attenhoven, die ook international is bij Niger, enkele keren aan het werk en waren vrij snel overtuigd van zijn talent. Nadat de Brusselse doelman zijn basisplaats bij Ninove verloor aan Kevin Van Den Noortgaete was de keuze snel gemaakt.

“Ook al omdat ik met deze overstap een droomtransfer kan realiseren. Ik word hier prof, krijg een wagen en een appartement ter beschikking en er wordt me een heel mooi project voorgeschoteld. Ik legde vandaag mijn laatste medische testen af. Daarna ondertekende ik een contract voor de rest van dit seizoen en volgend seizoen. Ik ben natuurlijk heel blij dat op de laatste dag van de transferperiode, toevallig ook mijn verjaardag, deze deal rond is geraakt”, aldus Van Attenhoven.

Als jeugdvoetballer was de Nigerese international onder meer actief bij zowel Charleroi als Anderlecht. Beide clubs bedongen een clausule in het contract van Van Attenhoven dat ze bij een mogelijke doorverkoop van de talentvolle doelman vijf procent van de transfersom opstrijken. Zijn huidige club Ninove, waar Van Attenhoven nog een contract had voor de rest van het seizoen, ontvangt een transfersom. Dat bedrag werd niet officieel gemaakt. “En ik moet eerlijk bekennen dat ook ik dat bedrag niet weet”, voegde Van Attenhoven eraan toe.

Van Attenhoven werd geboren in Leuven. Op vijfjarige leeftijd sloot hij zich aan bij FC Brussels. Als tiener vertrok hij naar KV Mechelen, waar PSV hem kwam wegplukken. Na een jaar haalde Oud-Heverlee Leuven hem terug naar België. Via Sporting Charleroi belandde hij in 2019 bij Standard Luik, dat hem later opnieuw uitleende aan Charleroi. In 2020 stapte hij over naar Anderlecht. Daar slaagde hij er niet in om door te stromen naar het eerste elftal, waarop zijn contract er begin 2022 in onderling overleg werd ontbonden.

Interlandcarrière

Van Attenhoven was in het verleden Belgisch jeugdinternational. Op 9 juni 2021 maakte hij echter zijn interlanddebuut voor Niger in een vriendschappelijke interland tegen Congo-Brazzaville.

