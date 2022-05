Ninove schrijft geschiedenis en promoveert naar eerste nationale na winst tegen Lokeren-Temse: “Meer dan verdiend”

Voetbal Tweede nationale AKVK Ninove speelt volgend seizoen in eerste nationale. In een rechtstreeks promotieduel pakten de groenhemden verdiend de scalp van rechtstreeks concurrent Lokeren-Temse. De Waaslanders kwamen vroeg in de eerste helft op voorsprong, maar een betere thuisploeg ging nadien op en over de bezoekers. De nederlaag zorgde voor een enorme ontgoocheling bij de bezoekende supporters waardoor er zelfs kleine relletjes uitbraken. In een met 1.600 toeschouwers uitverkocht stadion ging Ninove een dolle feestnacht in.

Dat er heel wat op het spel stond aan De Kloppers was in de beginminuten duidelijk voelbaar. Schilz en Symons staken voor Lokeren-Temse de neus aan het venster en aan de overzijde kwam de eerste dreiging van Ntambue. Op het kwartier openden de Waaslanders de score nadat Van Moerzeke een voorzet van Ramazani tegen de netten kopte. Even later zag Elewaut de 0-2 tegen de deklat strandden. Het was het signaal voor Ninove om het commando over te nemen en met succes. Op het half uur hobbelde een afgeweken bal van Ntambue voorbij een kansloze Merckx. Ook na de rust bleef het spannend, maar Ninove bleef baas. Grancea liet dé kans op de 2-1 liggen, maar die verdiende zege viel uiteindelijk wel in blessuretijd.

“Niet te beschrijven wat dit met me doet”, reageerde doelpuntenmaker Ntambue na afloop. “Na de vroege achterstand zijn we nooit in paniek geraakt en bleven we voor de voetballende oplossing kiezen. Met een gelukje kon ik de gelijkmaker aantekenen en nadien waren we constant baas. We hebben even een dipje gekend, maar al bij al was dit een topseizoen. Ik kijk er naar uit om in eerste nationale te kunnen spelen. Met Deinze heb ik er al een keer van kunnen proeven. We hebben een fantastische groep. We zullen nog wel wat versterkingen nodig hebben. Maar laat ons eerst maar genieten van deze promotie.”

Verdiende promotie

Ook Koen Persoons, ex-Lokeren, genoot met volle teugen van de overwinning en bijhorende promotie van zijn team. Al was het bij de voormalige prof met een wat dubbel gevoel. “Maar mijn eerste gevoel is er natuurlijk één van blijheid, maar als voormalige Lokeren-speler hoop ik dat de Waaslanders via de eindronde er ook in slagen om te promoveren. Ik ben de Lokerse supporters ook gaan toespreken bij de rellen die uitbraken. Ik snap hun ontgoocheling natuurlijk. In het voetbal is geen plaats voor sentiment. Dit is een verdiende promotie als je ziet welk parcours we dit seizoen hebben afgelegd. Ook op het veld hebben we vandaag getoond de betere te zijn van Lokeren-Temse”, aldus Persoons.

Opvallend is wel dat de centrale verdediger heel graag bij Ninove wil blijven, maar nog geen enkel gesprek had met het bestuur. “En eerlijk gezegd begrijp ik dat niet zo goed”, geeft Persoons toe. “Ik sta open voor een gesprek en zou het liefst hier aan boord blijven. Maar ik kan uiteraard niet blijven wachten. Verschillende andere clubs zijn bereid om met me te praten. Ninove is en blijft mijn eerste keuze, maar ik kan natuurlijk niet smeken om rond de tafel te zitten. We zien wel wat de komende weken brengen. Wie weet zorgt deze promotie voor een stroomversnelling.”

Lees ook: meer voetbal tweede nationale A