Ninove recupereert Jelle Geenens maar verliest voor derde keer op rij buitenshuis: “Opnieuw meer plezier in spel vinden”

Zo goed de machine voor eigen volk draait, zo vierkant draait ze op verplaatsing. Na de verliesbeurten op Oudenaarde en Zelzate ging promotiekandidaat KVK Ninove nu ook onderuit op het veld van het bescheiden Dikkelvenne. Een terecht verlies overigens, want de jongens van coach Haydock acteerden 90 minuten lang ondermaats.

Het enige pluspuntje bij Ninove was het wederoptreden van flankverdediger Jelle Geenens die na een spierscheur opnieuw speelklaar geraakte. “Dat ik uiteindelijk bij de kern was, kreeg ik ook maar last minute te horen”, geeft Geenens toe. “Ik had vorige week wel voor de eerste keer probleemloos met de groep meegetraind en conditioneel heb ik zo goed als geen achterstand. Ik had eerder op de laatste vier matchen van het seizoen gemikt, maar het is dus vroeger geworden. Zo heb ik uiteindelijk zaterdag het laatste halfuur kunnen volmaken”, vertelt Geenens die trouwens zijn contract bij Ninove met twee seizoenen heeft verlengd.

Lot in eigen handen

De flankverdediger bevestigt dat de nederlaag op Dikkelvenne voor een ‘collectieve domper’ heeft gezorgd. “Maar aan de situatie verandert er eigenlijk niks. We hebben ons lot nog volledig in eigen handen en moeten enkel over Lokeren-Temse zien te springen. We ontmoeten hen sowieso in de slotmatch voor eigen volk. Maar we hebben het vooral op verplaatsing moeilijker sinds de jaarwisseling.”

“Wat hiervan de oorzaak is? We moeten opnieuw meer het plezier vinden in ons spel. We creëren te weinig kansen. Ik ben zelf wel blij dat ik weer kan voetballen. Ik heb nog geen al te leuk seizoen achter de rug. Al drie keer kampte ik met een spierscheur. Drie jaar lang had ik zo goed als geen blessure en nu dit. Ik speel daarom nu met een speciale liesbreuk”, besluit Geenens, die hoopt dat zijn ploeg tegen Harelbeke revanche kan nemen komende zaterdag.

