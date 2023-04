Ninove gaat met kleinste verschil onderuit en leegloop zet zich verder

Handbal Robin Samyn en Izegem komen na zege in Sasja alleen op kop in de play-offs: “We voelen de druk, maar staan zelfzeker in onze schoenen”

Vier overwinningen op rij voor HBC Izegem in de play-offs van eerste nationale. Na zeges tegen Houthalen, Hasselt en Eynatten-Raeren klopten de West-Vlamingen nu ook Sasja HC. De ploeg van Frank Platteeuw ging na een ware thriller in het hol van de leeuw met een 30-31-zege naar huis. In de slotseconden scoorde Robin Samyn de winnende treffer in een leeg Antwerps doel.