Ninove-doelman Naïm Van Attenhoven wordt prof bij Franse tweedeklasser Valenciennes: “Een unieke kans”

KVK Ninove trekt dit weekend richting Visé in de hoop er minstens een punt te sprokkelen. De kans is uitermate klein dat Naïm Van Attenhoven mee zal afreizen naar Wallonië. Zijn transfer naar de Franse profploeg Valenciennes zit in de afrondende fase. “Ik heb er deze week mijn medische testen met succes afgelegd en het klopt dat alle partijen zo goed als rond zijn met elkaar”, geeft ook het talentvolle jonge sluitstuk toe.

Nadat hij enkele basisplaatsen veroverde de voorbije maanden, belandde Van Attenhoven afgelopen weekend opnieuw op de bank en kreeg eerste doelman Kevin Van Den Noortgaete na zijn blessureleed opnieuw zijn kans. “Of dit meegespeeld heeft in mijn keuze om alsnog voor een transfer te kiezen? Laten we zeggen dat het één van de factoren is. Feit is dat Valenciennes mij al een tijdje aan het scouten was en ze me weten overtuigen hebben met een mooi project waarin ik ook geloof. Ik krijg er ook de kans om profvoetballer te worden en dat is als jonge speler toch een unieke kans die je niet zomaar aan je voorbij laat gaan”, meent Van Attenhoven.

Doorgroeien

Ook het feit dat het bij Ninove sportief niet al te goed draait, heeft de keuze van de Brusselse goalie beïnvloedt. “Maar het belangrijkste is toch dat ik bij Valenciennes de kans krijg om door te groeien. Hun eerste doelman is momenteel uitgeleend, dus zit er wel wat potentieel voor mij in. Ik ga ervan uit dat we voor 31 januari wel zullen landen, maar deze transfer is eerder te kaderen in volgend seizoen. Het feit dat ik in een profclub belandt, heeft ook voor mijn carrière als international voordelen. Wedstrijden van de nationale ploeg met Niger en Valenciennes vallen nooit samen en dat is toch anders dan nu bij Ninove”, besluit Van Attenhoven die naast een mooi contract ook een appartement en wagen ter beschikking krijgt bij de Franse profploeg.

