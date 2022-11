Ninove-coach Alan Haydock bewaart rust na vier nederlagen op rij: “Geen enkele reden om te panikeren”

Na de ongelukkige nederlaag tegen Knokke bleef Ninove de voorbije weken ook met lege handen achter tegen Patro Eisden, Luik en La Louvière, niet toevallig de top drie in het huidige klassement. “Enkel tegen Luik zat er volgens mij een driepunter in. In die wedstrijd verdienden we niet om te verliezen. In de andere matchen was de nederlaag meer logisch, maar waren naar mijn gevoel de cijfers veel te overdreven en sommige doelpunten echt vermijdbaar. We wisten heel goed dat het in bepaalde matchen moeilijk zou worden en dat is ook gebleken. De profploegen in deze reeks zijn van een ander kaliber”, blikt Haydock terug.

Samen met zijn technische staf en het bestuur heeft hij van de eerste competitiehelft gebruikt gemaakt om de huidige kern te analyseren. Daaruit zijn toch wel enkele pijnpunten gebleken en die wil Ninove snel wegwerken. “Die leerschool van de voorbije matchen heeft aangetoond waar we dienen te corrigeren en dat zullen we ook doen. We weten wie dit niveau aankan en wie het er toch wat moeilijker mee heeft. We zullen van de winterstop gebruikmaken om te corrigeren waar nodig. We weten welke specifieke profielen we nodig hebben”, steekt Haydock niet onder stoelen of banken.

Wie in doel?

Op De Kloppers zijn dus nieuwe gezichten op komst. Laat dat duidelijk zijn. Maar voorlopig moet Ninove wel roeien met de riemen die er zijn. “Het is niet omdat we vier keer op rij verloren hebben dat we nu moeten panikeren. Ik schat de beloften van Gent heel hoog in en ze hebben met Emilio Ferrera ook een topcoach in hun rangen. Normaal recupereer ik komend weekend Bael, Hertveldt en Geenens. Achter die laatste naam staat nog een klein vraagteken. Wie er in doel zal staan? Daar ben ik nog niet uit. Jacobs deed zijn werk vorige week, maar Van Attenhoven is terug na zijn interlandverplichtingen met Niger”, besluit Haydock.