Ninove breekt na een uur tegen RFC Luik en lijdt derde opeenvolgende nederlaag (0-3): “Geen risico in doel”

Zoals verwacht moest Ninove met vierde doelman Brecht Hertveldt tussen de palen aanvatten. Eerste doelman Van Den Noortgaete ligt voor meerdere weken in de lappenmand en ook derde doelman Jari Jacobs is out met een blessure. Tweede doelman Naïm Van Attenhove heeft dan weer interlandverplichtingen met Niger, waardoor het stevig puzzelen was in het Ninoofse doel. “Als we Van Attenhove in België zouden houden en Niger een klacht indient, riskeren we een forfaitnederlaag voor de groene tafel. Dat risico wilden we niet nemen”, gaf coach Haydock aan, die Van Attenhove pas op 30 oktober ziet terugkeren.