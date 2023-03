Ninoofse T2 Dave Van Waes moet plaatsmaken voor beloftencoach Joery Cammu: “Het is mooi geweest”

Volgend seizoen niet meer aan boord op Ninove is de nochtans sterk gewaardeerde en ervaren T2 Dave Van Waes. Op de club wordt gelfuisterd dat deze beslissing genomen is uit financiële overwegingen, maar zelf ontkent Van Waes dat. “Ik ben al 3,5 jaar aan boord op De Kloppers en gaf er al die tijd de trainingen. Ik denk dat de reden eerder op dat vlak te zoeken is. Mijn trainingen durven soms pittig zijn en niet iedereen vindt dat altijd even leuk. Maar bon, ik weet nu dat het verhaal hier stopt. Ik heb hier een fantastische tijd gekend. Het is mooi geweest en hopelijk dient er zich gauw wat anders aan”, legt Van Waes uit. Hij zal vervangen worden door huidig beloftencoach Joery Cammu.

Andere club

Van Waes zelf is in de running om bij een club T1 te worden en bij een andere club T2. Namen geeft de onderwijzer nog niet prijs, maar het is duidelijk dat zijn profiel wel in de smaak valt. “Maar ik hoop op Ninove in schoonheid te kunnen eindigen. Ons sportief redden wordt de uitdaging, maar makkelijk zal dat echt niet worden. We moeten elke match op onze limiet spelen en dat vertaalt zich vaak in slordigheden die genadeloos worden afgestraft op dit niveau. Ook vorige week op Charleroi gaven we het zelf weg. Ik heb de match van La Louvière tegen Heist ondertussen al gezien. Indrukwekkend moet ik toegeven. We zullen top moeten zijn”, weet Van Waes.