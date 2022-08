Nino Somers (VK Linden) treft drie keer raak in bekerduel tegen Eppegem (5-1): “Dit onderstreept onze ambities”

voetbal eerste provincialeEersteprovincialer VK Linden bekert een ronde verder in de Croky Cup na een opmerkelijke 5-1-zege tegen derdenationaler KFC Eppegem. Met drie treffers had spits Nino Somers een flink aandeel in de overwinning.

“Beide ploegen moesten een aantal basisspelers missen, dus uiteindelijk kwamen we allebei evenwaardig aan de aftrap”, weet Somers. “In het eerste kwartier hadden we het moeilijk. Toen was het niveauverschil even duidelijk, maar we hebben ons snel aangepast en dan hebben we onze voet uiteindelijk toch wel naast Eppegem gezet. Onze eerste kans ging meteen binnen en dat heeft de match opengebroken. Uit onze volgende drie mogelijkheden werd nog twee keer gescoord, waarna we de bal rustig aan de tegenstander konden laten. Jammer genoeg hebben we de nul niet op het bord kunnen houden, maar die 5-1 is toch echt wel een heel mooie uitslag.”

“Een mooi statement”, aldus Somers. “Het onderstreept onze ambities. De voorbereiding is nog maar pas bezig en het is nog een maand voor de competitiestart. We gaan dus zeker niet op de feiten vooruitlopen. Maar we hebben toch al getoond dat we er klaar voor zijn. Vorig seizoen hebben we in de eindronde op een haar na de promotie gemist en dat heeft toch wel een wrang gevoel nagelaten. VK Linden is nog altijd een rustige club. Alles mag hier, niks moet. Dat is ook nu weer het geval, maar we gaan toch proberen om opnieuw mee te strijden voor de prijzen.”

Stap hogerop?

In zijn eerste seizoen bij VK Linden trof Nino Somers meteen zeventien keer raak en hij blijft ook volgend seizoen aan de Kerkdreef voetballen. “Niet slecht voor mijn eerste jaar in het Brabantse voetbal”, lacht de 26-jarige spits, die zijn jeugdopleiding kreeg bij Antwerp FC. “Ik heb een paar aanbiedingen uit de hogere reeksen gekregen, maar ik wil niet graag op de bank terechtkomen. Bij Linden ben ik zeker dat ik aan spelen toekom. Ik wil nu in de eerste plaats mijn prestaties van vorig seizoen zien te bevestigen en dan zien we wel of ik eventueel een stap hogerop kan zetten. Als dat met VK Linden zou kunnen, heel graag. De ambitie is er, maar we zullen er opnieuw heel hard moeten voor werken.”

