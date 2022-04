Nino Somers loodst VK Linden mee voorbij leider Kampenhout (2-1): “Veel moeten lopen, maar revanche is binnen”

Voetbal eerste provincialeIn eerste provinciale had Sporting Kampenhout na dit weekend een stapje dichter bij de titel kunnen staan, maar VK Linden kwam zaterdagavond nog even roet in het eten gooien. De Leuvenaars knokten zich naar een knappe 2-1-winst en namen zo revanche voor de kansloze 4-0-nederlaag uit de heenronde.

Nino Somers wist de score al na vijf minuten te openen. “Het was spannend”, vat de spits samen. “Wij kregen al vroeg twee goeie kansen, waarvan ik er eentje benutte. Dat brak de match meteen open. Nadien nam Kampenhout het heft in handen. Eens in balbezit is het nog altijd de beste ploeg van de reeks, dus wij moesten achteruit. Na de gelijkmaker zijn we op een andere manier gaan voetballen en met een snelle uitbraak gingen we dan toch met 2-1 de rust in.”

“Ook in de tweede helft was het een open strijd, met kansen langs beide kanten. Al trof Kampenhout tussendoor wel twee keer de lat, dus daar stond het geluk even aan onze kant. Het was zwaar. We hebben veel moeten lopen, maar uiteindelijk hebben we de drie punten toch over de streep getrokken.”

Tegen elk team punten gepakt

“Wijzelf hadden niks meer te winnen of te verliezen, maar we waren wel gebrand om revanche te nemen voor die 4-0-nederlaag uit de heenronde”, aldus Somers. “En dat is ons dus gelukt. Hiermee hebben we nu tegen alle ploegen uit de reeks punten gepakt dit seizoen. Dat is toch wel een mooie statistiek. De rest van de top drie verloor nu ook wel dit weekend, dus veel schade heeft Kampenhout niet opgelopen. Wij naderen nu tot op twee punten van Wambeek Ternat en de derde plaats. In Linden is er geen druk. Alles mag, niks moet. Dat maakt het plezant voetballen. Een plaats in de top drie zou een mooie bekroning zijn.”

Vijftien treffers

Nino Somers (25) zit in zijn eerste seizoen bij VK Linden al aan vijftien treffers. “Ik heb mijn opleiding bij FC Antwerp gekregen”, klinkt het. “Maar door mijn studies ben ik dan afgezakt naar Sint-Job in provinciale. Door de studies én de liefde ben ik uiteindelijk in het Leuvense beland én hier dus ook blijven plakken. Ik zocht een ambitieuze club in de buurt en er was meteen een match met VK Linden. Ik doe er dus graag nog een jaartje bij.”

