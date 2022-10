Nino Somers en VK Linden hebben eindelijk hun eerste punten te pakken: “De weg naar boven is nog heel lang”

Een zucht van opluchting ging er zaterdagavond door de groen-witte rangen na het laatste fluitsignaal in Veltem (1-2). Jorge-Michael Vanderstappen en Nino Somers hadden bij de rust voor een schijnbaar gersutstellende voorsprong gezorgd, maar na een owngoal was het toch nog een half uur lang nagelbijten.

Hoe komt het toch dat een ploeg als VK Linden plots met nul op vijftien start? “Dat vragen we ons zelf ook af”, zegt Nino Somers. “We hadden nochtans een goeie voorbereiding achter de rug, maar gek genoeg hebben we dat niet kunnen doortrekken in de competitie. De druk om te moéten winnen, is misschien wel de enige verklaring. Als je keer op keer verliest, begin je vanzelf te twijfelen. Bij de minste tegenslag gingen de kopjes naar beneden.”

De nul weg

“Voetballen kunnen we”, aldus Somers. “Dat weten we allemaal. We hebben veel individueel talent rondlopen, maar we zullen het toch vooral als ploeg moeten zien waar te maken. Van verdediging tot aanval. Zeker in eerste provinciale, waar er niet veel zwakke schakels zijn. De kop is er nu eindelijk af. Onze eerste helft in Veltem was heel goed. Na de rust was het beduidend minder en uiteindelijk hebben we er nog moeten voor knokken. Er is dus nog wel wat werk aan de winkel, maar goed. We zijn blij dat die nul eindelijk van de tabellen is.”

Inhaalmanoeuvre

Kan VK Linden nog een inhaalmanoeuvre inzetten, denk je? “We staan twaalf punten achter”, stelt Somers vast. “De weg naar boven is dus nog heel lang. Als we zondag thuis nog eens kunnen winnen tegen Melsbroek, zijn we hopelijk weg van die laatste plaats. Dat wordt al meteen een van de belangrijkste latchen van het seizoen. En dan is het eerst en vooral de betrachting om terug in de top acht te geraken. Met Bierbeek, Boka United en Liedekerke hebben we nu wel al tegen drie ploegen uit de top vijf gespeeld, maar toch. Het blijft jammer dat we al zoveel punten weggegooid hebben.”

