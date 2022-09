Nina Van Pelt tweede op 1000m Youth Memorial

Samen met Belgisch scholierenkampioene veldlopen Hannah Enkels nam Nina Van Pelt het commando.

“Het was de bedoeling om er een snelle wedstrijd van te maken om voor een mooie tijd te gaan”, lichtte ze die tactiek toe. “Ik had afgesproken met mijn teamgenote Hannah Enkels om samen te werken. Het tempo zat meteen goed. Na 200m is Hannah op kop beginnen lopen. Daarna kwam ik op kop. Bij het ingaan van de laatste ronde voelde ik me nog heel goed. Ik had toen het gevoel dat ik kon winnen. Maar het is net niet gelukt in de sprint tegen Charlotte. Ik ben niet echt iemand die nog een goeie sprint heeft op het einde van een snelle race. Het seizoen duurt ook al heel lang en de vermoeidheid begint een beetje door te wegen.”

Het was niet haar vuurdoop op de Youth Memorial. Vorig jaar mocht de atlete uit Tessenderlo de sfeer al eens opsnuiven in het Koning Boudewijnstadion. “Het is beter dan vorig jaar. Toen eindigde ik vierde als jongste eerstejaars. Ik had toen een tijd van 2.52. Die tijd heb ik nu met twee seconden verbeterd tot 2.50.87 en daar ben ik heel blij om.”

‘Dubbel gevoel’

Uiteindelijk strandde ze maar op een fractie van de zege.

“Ik blijf toch achter met een beetje een dubbel gevoel”, bekende ze. “Het is een beetje een zuur om net niet op de eerste plaats te eindigen terwijl ik er zo dichtbij was. Charlotte had op het einde een ideaal mikpunt voor haar terwijl ik niemand voor me had. Dat heeft misschien mee het verschil gemaakt.”

‘Ga voor winst op 800m op BK scholieren’

Komend weekend wil ze haar seizoen in schoonheid afsluiten op het BK scholieren in Lebbeke. “Op het BK kies ik voor de 800m. Daar ga ik voor de titel. Daarna is het wel gedaan voor dit seizoen”, besluit de 800m-specialiste die op het EK U18 in Jeruzalem in juli nog heel knap zesde werd begin juli.

Hannah Enkels finishte uiteindelijk als vijfde in 2.55.12.