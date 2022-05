Nina Van Pelt plaatst zich voor EK U18 op de 800m

Nina Van Pelt heeft zondag op de Flanders Cup van Lokeren de limiet voor het EK scholieren (U18) in Jeruzalem (4-7 juli) op de 800m binnengehaald. Na een nagenoeg perfecte koers won ze haar serie in 2.07.57. Binnenkort wil ze haar mogelijkheden testen op de 1500m.

Op de 1 mei-meeting in Herentals bleef Nina Van Pelt nog met erg gemengde gevoelens achter nadat ze er met 2.08.94 nipt de EK U18-limiet van 2.08.81 had gemist. Maar in Lokeren klaarde ze de klus. Ze pakte haar race slim aan en maakte het sterk af.

“Ik had een haas. Mijn clubgenote van LOOI Alicia Colla heeft de eerste 400m op kop gelopen. Daarna kwam er een ander meisje over die overnam en ik kon blijven volgen”, beschreef de loopster van Av Looise haar dubbele baanronde.

“Op het einde ben ik haar nog voorbijgelopen. Het was ideaal om in die laatste 100 nog een mikpunt voor me te hebben. Het was eigenlijk een ideale wedstrijd. Ik ben heel blij dat het gelukt is. De opluchting is echt wel groot.”

Vorig jaar bedroeg de besttijd van Nina Van Pelt nog 2.10.14. Intussen is ze ruim twee en halve seconde sneller. “Hoe ik die progressie verklaar? Ik heb vooral goed getraind denk ik. Mijn trainer is Frank Bastiaens. Ik ga sowieso nog wel wedstrijden lopen binnenkort. Daarna ga ik me vooral voorbereiden op het Europees kampioenschap. De volgende wedstrijd wordt een 1500m. Die afstand heb ik nog nooit gelopen. Op de Putbos-meeting in Oordegem ga ik die lopen. Het is moeilijk in te schatten wat ik kan verwachten, maar ik geloof dat het goed zal komen.”

Recordtijd van 2.04.10 voor Annelies Nijssen

Nina Van Pelt was niet de enige Limburgse die sterk voor de dag kwam op de 800m. Zaterdag op de internationale meeting van Karlsruhe liep Annelies Nijssen (ATLA Lanaken) naar 2.04.10. Ze deed daarmee 45 honderdsten beter dan haar vorige besttijd die ze in juli vorig jaar op de Nacht van de Atletiek in Heusden had neergezet.