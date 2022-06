Nina Van Pelt geeft visitekaartje af op de 1500m

jeugdvoetbal Bassevelde is klaar voor zilveren editie van U13 Cup

Bassevelde is dit weekend voor de vijfentwintigste keer het mekka voor voetbalscouts en liefhebbers van goed jeugdvoetbal. In het verleden streken ploegen als Real Madrid, Barcelona, Juventus en Manchester United in Bassevelde neer en ook nu is het deelnemersveld ronduit indrukwekkend. Real Madrid topt ook dit jaar de affiche, maar met ploegen als Porto, Lille en Celtic strikte de bestuursploeg van John De Pauw (70) opnieuw buitenlandse kleppers van formaat. De Pauw is onze gesprekspartner in de aanloop naar het toernooi. Hij is opnieuw een fiere organisator.

2 juni