Nina Marcou (Waregem) hoopt stiekem op eerste zege tegen Kortrijk Spurs: “Niks cadeau geven”

In deze moeilijke tijden voor sport en vrijetijdsbesteding is Nina Marcou (20) vooral dankbaar dat ze basketbal kan spelen. “We zijn blij dat we weer kunnen basketten”, klinkt het. “We konden tot dusver nog geen enkele match winnen, maar dat is voor ons meer bijzaak. Het is de bedoeling dat we groeien, al is het wel leuk indien we toch een aantal matchen zouden winnen.”

Top Division is nieuw voor Waregem en Marcou. “Ikzelf speelde dit seizoen nog niet veel mee door de examens, maar over het algemeen vind ik dat we het niet slecht doen. We wonnen dus nog niet, maar maken wel elke week progressie en dat is positief. Het is ook daarop dat we moeten voort bouwen en het elke week proberen beter te doen.”

De nieuwe derby zorgt hoe dan ook voor verwachtingen in het Waregemse kamp. “Ik verwacht dat Kortrijk weer gebrand zal liggen op de overwinning. Wij zullen, net zoals vorige week, toch proberen het hen zo lastig mogelijk te maken en zeker niets cadeau geven. Ook zullen wij de match naar ons toe proberen te trekken en, wie weet, te winnen.”

“We moeten alvast korter op hun shooters zitten”, gaat Marcou voort. “Die lieten we vorige week te veel in de match komen. Dit is een eerste werkpunt. Ook moeten we proberen de concentratie veertig minuten te houden. Het gebeurt vaak dat we goed meedraaien, maar op het einde de focus verliezen. Dat is een tweede werkpunt voor de ploeg.”

Geen dalers

De gesloten competitieformule biedt Waregem hoe dan ook heel wat mogelijkheden om zich zonder druk te ontwikkelen. “Ik denk dat we eerder ergens onderaan zullen eindigen, maar dat is voor ons niet echt belangrijk aangezien er toch geen dalers zijn”, geeft Marcou aan. “We zijn een heel jonge ploeg - de jongste in de reeks - hebben dus nog niet veel ervaring en moeten nog veel leren. Dat is dan ook het doel van dit jaar, dat we groeien en stappen vooruit zetten. Zowel individueel als in team. Wie weet, kunnen we in het tweede deel van de competities nog ploegen verrassen.”

