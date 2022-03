Nina Hespel start als favoriete in de 400m van het BK beloften

Zaterdag worden de laatste nationale kampioenschappen indoor gehouden en dat voor junioren en beloften in Louvain-la-Neuve. Nina Hespel wordt ietwat verrassend de favoriete in de 400m voor beloften. “Ik bracht onlangs mijn besttijd op 54.23 en sta daarmee eerste op de lijst van de beloften. Maar ook de Oostendse Helena Ponette toonde zich vorig weekend met een tijd van 54.46,” zei Hespel.

Nina Hespel (20) toonde zich in de jeugdreeksen een getalenteerde atlete. In het hoogspringen haalde ze zelfs het nationaal record met 1,77m in het jaar 2016. Wegens blessures moest ze gedurende een paar jaar vooral aan de kant toekijken. Van begin 2018 tot eind 2020 zal je weinig of geen uitslagen terugvinden van de atlete van DCLA.

“Pas vorig jaar begon ik mij weer te tonen in wedstrijden, ook al had ik nog wat last op training. Op de 400m vlak kwam ik bijvoorbeeld uit op 55.04. Ik schakelde ook over op Jacques Borlée als trainer en kon weer beginnen dromen van betere prestaties. Stilaan had ik geen pijn meer in de voet en daarom waagde ik me aan de indooractiviteiten”, vertelde Nina Hespel.

Dat werd een succes met 55.43 op een selectiemeeting in Gent en een nieuwe besttijd van 54.23 tijdens het BK alle categorieën in Louvain-la-Neuve. “Ik zal voor het eerst een volledig winterseizoen meemaken. Toch wordt het knokken voor de titel bij de beloften zaterdag. Helena Ponette heeft met haar 54.46 bewezen dat ze klaar is voor het duel. Normaal gezien mag ik in baan vijf starten met de beste seizoentijd en Helena in de zesde. Dat wordt tactisch alles goed in het oog houden”, voorspelde Nina, die aan haar derde jaar ‘geneeskunde’ bezig is aan de KU Leuven.

Selectie als reserve

Er kwam recent ook uitstekend nieuws voor beide atletes in verband met het komende WK indoor in Belgrado. “Zowel Helena als ikzelf werden als reserves weerhouden voor de 4x400m, omdat we de vijfde en de zesde tijd van deze winter gelukt hebben”, wist Nina Hespel. “In principe lopen Camille Laus, Naomi Van Den Broeck, Imke Vervaet en Hanne Claes, die andere atlete van DCLA, maar wij staan paraat om in te vallen. Zaterdag strijden we wel eerst voor de nationale titel bij de beloften.”