Nina Hespel pakt uit met sterke chrono op de lage horden tijdens de interclubs

atletiekVoor het laatst werden de interclubs in ons landje gescheiden gehouden voor vrouwen en voor mannen. Eigenlijk moest deze formule al in 2020 veranderd worden, maar toen kon de wedstrijd niet doorgaan wegens de pandemie. En ook vorig jaar was dat het geval. Dit keer werd alles nog gehouden zoals in 2019, maar na een administratieve controle zullen nieuwe reeksen opgemaakt worden.

Het was een traditie geworden in ons landje: Excelsior kaapt de interclub binnen bij de mannen en af en toe bij de vrouwen. Na twee jaar zonder interclub wegens de pandemie verwachtte zowat iedereen een nieuwe zege voor de Brusselse atleten. Maar Brabant Wallon bleek in het verre Saint-Mard net sterker dan Excelsior en ’s anderendaags domineerde Lyra in eigen huis.

AC Lyra tekende inderdaad op zijn piste voor de verrassing van de dag door met duidelijk verschil – vijftien punten – te winnen van Excelsior, weliswaar met een reeks nieuw aangeworven atleten.

Toch liet DCLA zich niet onbetuigd. Zo volgde er een beklijvende spurt in de 800m. Daarin haalde Pieter Sisk het in 1.47.20 met slechts één honderdste verschil op Ruben Verheyden (Aalst).

Maar ook bij de vrouwen deed DCLA het best aardig. De jonge Noor Koekelkoren spurtte op de 100m naar een uitstekende 12.19 en ook Jill Emmerzaal haalde in het discuswerpen weer uit. “Ik moest het enige tijd rustig aan doen, omdat ik positief getest werd wat Covid betreft. Ondertussen is dat vergeten en heb ik tevens mijn studies aan de KU Leuven afgewerkt. Ik werk nu halftijds en kan zo een heel stuk beter trainen”, vertelde de Nederlandse.

Nieuw persoonlijk record

DCLA moest een aantal atletes missen voor de interclub zoals Hanne Claes, Mirte Fannes (allebei blessures) en Elien Vekemans of nog Bo Brasseur, die in de States studeren. Gelukkig kon Nina Hespel aantreden en zij deed het tweemaal uitstekend, eerst in de 400m horden en achteraf ook in de 4x400m. “Ik had het individuele nummer vorig jaar niet gelopen na de zomerperiode en wist niet goed wat te verwachten. Nu weet ik dat ik ook op de horden nog vooruitgang kan boeken”, zei ze.

Nina Hespel verbeterde inderdaad haar persoonlijk record naar 57.77 en staat daarmee voorlopig tweede op de Europese ranglijst van de lage horden.

