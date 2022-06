Nina Hespel gaat in duel met Paulien Couckuyt en haar clubgenote Hanne Claes

De 400m horden van het drie dagen durend BK wordt zeker bij de vrouwen één van de hoogtepunten. “Zo verwacht ik het ook, zeker daar we mogelijk via die weg voor het WK in het Amerikaanse Eugene of het EK in München kunnen geselecteerd worden”, zei Nina Hespel, die volledig open bloeit na enkele jaren met blessures.

De bijna 21-jarige atlete van DCLA maakte enkele jaren gelden furore in het hoogspringen met 1,77m in zaal en enkele maanden later 1,74m in openlucht. Toen kwamen de blessures, vooral aan de voet, roet in het eten gooien en leek ze zelfs verloren voor de atletiek. De overstap naar trainer Jacques Borlée en naar de pisteronde maakten weer alles mogelijk en dat kwam tot uiting in dit seizoenbegin.

“Om naar het EK te kunnen moet ik op de 400m horden beter doen dan 55.85 en zelfs 55.40 voor het WK”, zei Nina Hespel. “Dat wordt natuurlijk niet eenvoudig, ook al verbeterde ik mijn besttijd in Genève tot 56.27. Via de aflossingen 4x400m bestaat een andere mogelijkheid. Daarvoor zouden zes of zeven atleten afgevaardigd worden en uiteraard hoop ik daarbij te horen.”

Maar eerst moet er gevochten worden voor die titel. “Paulien Couckuyt, die vorig jaar het record op de 400m horden verbeterde en naar VAC overstapte, start uiteraard als favoriete. Zelf zal ik vermoedelijk met clubgenote Hanne Claes moeten duelleren voor het zilver. Zij liep dit jaar al 56.67 op de horden”, wist Nina Hespel.

ROBA schuift eveneens twee vrouwen naar voor, maar dan in de werpnummers met Katelijne Lyssens in het discuswerpen en Sietske Lenchant in het kogelstoten. In dat laatste nummer gaan de rollen van favoriet naar Jolien Boumkwo en Elena Defrère.

Ben Broeders domineert

Bij de mannen valt de oogst wat tegen, maar met Ben Broeders in het polsstokspringen ligt de kwaliteitsdrempel hoog. De man van DCLA zal eerst kunnen kijken naar het duel tussen voormalig recordhouder Arnaud Art en zijn clubgenoot Thomas Van Nuffelen, die eerder dit jaar zijn PR op 5,41m bracht.