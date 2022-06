Nina Hespel en Hanne Claes weer een stap dichter bij internationale kampioenschappen

motorsport BMW viermaal winnaar tijdens tweede manche van de Zolder Sprint Series: “Al jaren de kweekvij­ver voor nieuw talent in onze sport”

Op Circuit Zolder vond vandaag de tweede manche van de Zolder Sprint Series 2022 plaats. Op het programma stonden opnieuw vier sprintwedstrijden, twee voor de Cup en twee voor de Supercup, allemaal als onderdeel van het Vlaams kampioenschap motoren snelheid. Het warme weer had zeker zijn aandeel in het verloop van de competitie, waar Fedrik Matthys (BMW) in de Cup en Yan Ancia (BMW) in de Supercup de grote winnaars werden.

