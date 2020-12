Nina Coolman staat met VC Oudegem voor topper bij VDK Gent: “Zullen ons beste niveau moeten halen”

“De Gentse ploeg heeft vorige week op het terrein van Asterix Avo na vijf sets kunnen winnen”, stelt trainer-coach Fien Callens vast. “Ook tijdens de heenwedstrijd in onze zaal kon Gent een 2-0-achterstand goedmaken. Het werd 2-2, de vijfde set wonnen we heel nipt met 16-14-cijfers. Nu wordt de match in de Gentse sporthal betwist. Dat is voor mijn team een extra stimulans. Het zal opnieuw een pittige strijd worden.”

Collectief presteren

“Ik wil toch de nadruk leggen op de teamprestatie”, gaat de Oudegemse trainster voort. “We focussen ons op het groeiproces, dat hebben we al verschillende malen beklemtoond en we constateren dat we de voorbije maanden ook een knappe vooruitgang boekten. Maar de collectieve kansen die we krijgen, moeten we kunnen benutten. Dat gebeurde in het verleden niet altijd. Dat is de volgende stap die mijn speelsters moeten zetten.”

“Er was - denk ik - geen enkele match waarbij ik niet alle speelsters heb ingezet. Het toont aan hoe belangrijk het hele team is”, geeft Callens mee. “Het is hard werken voor de speelsters en voor de coaches. Het is voortdurend corrigeren en soms ook wel confronteren. Maar in een transparant werkklimaat wordt alles in een correct perspectief geplaatst. Iedereen wil winnen, maar daarvoor moet de kwaliteit constanter worden en moet er stabiel gepresteerd worden.”

Parijs

Nina Coolman, rustbrenger en tegelijk ook de aanvalster, die voor belangrijke punten zorgt bij Oudegem, werkte - toen ze in Parijs volleybalde - twee jaar lang met de Gentse coach Stijn Morand samen. “Natuurlijk ken ik zijn manier van werken”, lacht de ervaren volleybalster. “Maar het volstaat niet om zijn spelsysteem te herkennen. We moeten er ook iets tegenover stellen. Het zal van ons afhangen om een antwoord te vinden. We zullen echt op ons beste niveau moeten spelen.”