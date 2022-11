Nina Coolman na de nieuwe nipte nederlaag met VC Oudegem: “Wedstrijden zoals deze hebben we nodig”

Volleybal liga aHet resultaat van de ontmoeting tussen VC Oudegem en VDK Gent kan op twee manieren geëvalueerd worden. Als signaal dat VC Oudegem alweer net tekortschiet, omdat er voor de derde keer met 3-2 verloren wordt. Of als teken dat de ploeg uit Dendermonde - telkens vijf sets lang - flink weerwerk kan bieden tegen topteams zoals VDK Gent en Asterix Avo. Wat eigenlijk een bewijs is dat het team van coach Callens echt goed bezig is.

“Ik opteer voor de laatste vaststelling”, bevestigt Fien Callens, die rotsvast in de mogelijkheden en de progressie van haar team gelooft. “Er zijn wel kansen geweest en voorlopig is het moeilijk om ze optimaal te benutten. Maar ik zie wel verbetering. We moeten de motivatie vasthouden, want dit is de weg waaraan we moeten werken. We hebben onze voet naast die van Asterix Avo en VDK Gent gezet. Vorig jaar verloren we nog kansloos tegen de Belgische kampioenen. Nu spelen we al twee keer vijf sets tegen hen. Week na week zullen er nog zo’n confrontaties zoals deze volgen. We gaan erop vooruit.”

Oplossingen zoeken

Nina Coolman - blijkbaar onverwoestbaar - stelde ook vast dat haar team opnieuw een goede wedstrijd had gespeeld. “Topmatchen zoals de Supercup, de bekerwedstrijd en zoals dit competitieduel tegen VDK Gent hebben we nodig”, merkt de aanvalster op. “Het levert ontzettend veel leermomenten op. Dat is zo belangrijk voor de positieve ontwikkeling van onze ploeg. De servicereeks van Julie Smeets, toen ze in de vierde set haar team van 5-2 naar 5-11 bracht, deed ons naar adem happen. Zoiets moeten we in de toekomst afstoppen, dat moeten we vermijden. Daar moeten we oplossingen voor zoeken.”

“De mogelijkheden groeien, want net daarvoor deden we net het omgekeerde”, vertelt de volleybalster uit Brugge. “Het is een tastbaar bewijs dat we toch vorderingen maken. We stonden aan het einde van de derde set op een 19-23-achterstand en we wonnen alsnog met 27-25.”

Inderdaad, Nina Coolman gooide al haar ervaring in de strijd en zette haar team op een 2-1-voorsprong. Maar toen de opslagdruk bij Gent opgeschroefd werd, gingen de bezoekers alsnog met de eindwinst lopen.

Lees ook: meer volleybal