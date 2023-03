Nils Van Poelvoorde met Jong Lede voorbij Drongen: “We hebben in alle omstandigheden het hoofd koel gehouden”

Kort voor de rust scoorde Nils Van Poelvoorde de enige treffer in de partij. Meteen kroonde de spits zich tot matchwinnaar. “Ik ben tevreden met het resultaat. Het was een deugddoende overwinning. Het spel was niet altijd overweldigend, maar we hebben karakter getoond. Recent verloren we een paar keer domme punten. We verloren tegen Rumbeke en Wielsbeke en kwamen tegen Roeselare niet verder dan een scoreloos gelijkspel. In die zin was het goed om weer aan te knopen met de overwinning. We heroveren inderdaad onze vijfde plaats in de rangschikking. Toch houd ik mij daar niet zo veel mee bezig op dit moment. Door het wegvallen van Anzegem geeft het klassement een vertekend beeld. Niet alle ploegen hebben evenveel matchen effectief afgewerkt. Het klopt wel dat we nog altijd in aanmerking komen om de eindronde te spelen.”

Hectische match

Statistieken tonen duidelijk aan dat het duel tussen Jong Lede en Drongen vrij potig was. Nils Van Poelvoorde bevestigt. “Met zes gele en twee rode kaarten kan je inderdaad stellen dat het een hectische match was. In de slotfase werden twee spelers van Drongen uitgesloten. De tegenstander scoorde twee keer, maar telkens werd het doelpunt afgekeurd door de scheidsrechter. Bij de eerste fase ging het om buitenspel. Bij het tweede doelpunt werd er voorafgaand een fout gemaakt. Ik bevond mij op vijftig meter van die fasen, zodat ik daar geen correct oordeel kan over vellen. We lieten het niet aan ons hart komen, we hebben in alle omstandigheden het hoofd koel gehouden. Bij Drongen ging het licht uit. We toonden aan dat we klaar zijn voor de komende topper. Volgende zaterdag trekken we naar leider Tempo Overijse. Tempo is zonder enige twijfel de beste ploeg in de reeks. Tegen de ploegen uit de top vijf kwamen we dit seizoen goed uit de verf. Die reputatie hopen we zaterdag te kunnen bevestigen met een gave prestatie.”