Nils Van Poelvoorde loodst Jong Lede voorbij Melsele: “Situatie omgebogen in een kwartier tijd”

Voor Jong Lede kon het treffen nauwelijks slechter beginnen. Na drie minuten kwam de ploeg op achterstand door toedoen van Keisens. Nauwelijks een kwartiertje later deed diezelfde Keisens zijn kunststukje nog eens over. In de aanvangsfase was Svelta duidelijk de betere ploeg. Meulewaeter hield Van Bergen van een doelpunt en ook Ndribe kon vervaarlijk koppen. Op het einde van de eerste helft herstelde Lede het evenwicht. Van Peteghem en Van Poelvoorde troffen beiden het doelhout. Na de herneming gingen de Ledenaren op zoek naar de aansluiting. Een spectaculaire wending volgen. Van Poelvoorde bracht nieuwe hoop met zijn doelpunt. Nauwelijks twee minuten later was de gelijkmaker van Bauwens een feit. De Landsheer en Van Poelvoorde dreven de score in eenentwintig minuten verder op. In de slotfase dikten De Crick opnieuw Van Poelvoorde aan tot 2-6.

Opmerkelijke remonte

Met drie doelpunten na de rust lag Nils Van Poelvoorde aan de basis van de 2-6-winst. De applausvervanging was terecht. “We hebben twee gezichten getoond. Onze eerste helft was niet goed. Het leek wel alsof we niet wakker waren. Melsele was gewoon veel gretiger. Tijdens de rust heeft de trainer ons opgepept. Het resultaat werd al in de eerste minuten na de pauze zichtbaar. In nauwelijks een kwartiertje tijd konden we een lastige situatie helemaal ombuigen. We weten dat we het kunnen, als de focus er is. Jong Lede pakt nu uit met een twaalf op twaalf. Het behoud staat wiskundig nog niet voor de volle honderd procent vast, maar uiteraard hebben we op Svelta opnieuw zeer goede zaken gedaan. Volgende week nemen we het in eigen huis op tegen Sint-Nikaas. Dan kunnen we het behoud helemaal in orde brengen. Ik denk dat slechts weinigen met dit scenario rekening hielden tijdens de winterstop.”