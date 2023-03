Nils Van Delm en rode lantaarn KFC Eppegem naar Aalter: “We weten dat het niet vijf voor twaalf is, maar twaalf uur”

Na de, alweer, nipte nederlaag van vorig weekend thuis tegen Stekene trekken Nils Van Delm en rode lantaarn KFC Eppegem zaterdagavond naar Aalter. Een ploeg die nog iets of wat in de buurt staat qua positie, maar wel al zeven punten meer telt. De verdediger beseft dat er geen excuses meer zijn en dat puntengewin zich opdringt.

“Of Aalter een beetje een ploeg is waaraan we ons zouden willen spiegelen? Dat denk ik wel ja”, opent Van Delm. “Zij gingen 2023 in als rode lantaarn, maar kenden de voorbije weken een enorme gedaanteverwisseling mét heel wat punten. En een, voorlopig, veilige twaalfde stek. Dat neemt echter niet weg dat er voor ons geen excuses meer zijn. Het wegvallen van Anzegem is natuurlijk heel erg voor die club en de spelers die er actief waren, maar voor ons kan dat nog wel een voordeel zijn. Al zullen we het dan wel zelf moeten doen. De komende zeven matchen zijn bovendien ook haast allemaal tegen ploegen uit de rechterkolom. Dat opent al iets meer perspectieven. We gaan nog zeven keer alles geven voor Eppegem en als het dan toch niet lukt om in nationale te blijven, hebben we het gewoon aan onszelf te danken.”

Enorm gefrustreerd

“We weten dat het niet vijf voor twaalf is, maar twaalf uur. Als onze organisatie er staat, kunnen wij heel wat ploegen pijn doen. Dat bleek afgelopen weekend weer maar eens tegen Stekene. We verdienden niet van te verliezen, maar dat gebeurde toch. Enorm gefrustreerd was ik na afloop. Het aantal nederlagen met één goal verschil is al niet meer op één of twee handen te tellen. En dat maakt het eens zo zuur. Maar uiteindelijk koop je daar niets mee.”

Zwakste leerling

“We weten voorts ook dat het maken van goals een probleem is en blijft. Veertien zijn het er tot dusver in 21 matchen, waarmee we de zwakste leerling zijn van de klas. Toch mag dit geen verwijt zijn naar onze spitsen, want ze hebben al getoond dat ze mee een resultaat over de streep kunnen trekken. Enkele weken terug nog tegen subtopper Jong Lede. Uiteindelijk moet het toch als ploeg gebeuren. Hopelijk kunnen we de komende zeven weken de kwaliteit en efficiëntie voorin in de praktijk brengen, gekoppeld aan een solide defensie natuurlijk. Want anders ben je nog geen stap vooruit.”

“Zelf heb ik nog een contract voor volgend seizoen en in principe blijf ik bij Eppegem. Liefst in derde amateur natuurlijk. Ook al wordt het met de week moeilijker en moeilijker, ik blijf daar wel in geloven en ga er samen met de ploegmaats nog alles aan doen.”

Sacha Fontaine naar Nijlen

Een ploegmaat die volgend seizoen wel andere oorden opzoekt, is aanvallende middenvelder Sacha Fontaine. Na vier jaar rood-groen trekt hij komend seizoen naar derdenationaler KFC Nijlen, waar ex-trainer Sam Vermeulen aan het roer staat. Flankaanvaller Emmanuel Okitakula trekt dan weer naar reeksgenoot Elene Grotenberge.