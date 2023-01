Nils Van Delm en KFC Eppegem zakken naar laatste plaats na nipte nederlaag bij leider Voorde-Appelterre: “Frustrerend dat we vaak met kleinste verschil verliezen”

“Het was een harde match”, opent Van Delm. “Veel wind, regen. Kortom, het was knokken. Echt goed voetbal was er dan ook niet vond ik. Buiten het doelpunt dat we voor rust weggaven, stonden we goed als blok en gaven we daarbuiten niet veel weg. Die goal viel inderdaad al vrij vroeg, na een kwartier spelen ongeveer. Dan weet je dat het twee kanten uit kan: ofwel wordt het een afstraffing, ofwel recht je de rug. En ik vind dat wij dat laatste toch wel hebben gedaan. Zeker na de pauze speelden we goed. Het was toen ook niet altijd even duidelijk wie bovenaan stond en wie onderaan. Wat niet wegneemt dat Voorde verdiende te winnen en gewoon ook meer kwaliteiten heeft dan ons.”

“Maar uiteindelijk draait het nog altijd om punten pakken en dat hebben we alweer nagelaten. Daar moet toch dringend verandering inkomen, ook al was het misschien niet tegen Voorde dat we de punten moesten pakken. Doelpunten maken is en blijft een werkpunt om tot die zeges te kunnen komen. Daar gaan we hard aan blijven werken als groep.”

Kleinste verschil

“Het is ook frustrerend dat we vaak met het kleinste verschil verliezen”, gaat Van Delm voort. “Die keren zijn al niet meer op één hand te tellen. Dat is gewoon het verhaal van het ganse seizoen al. We liggen nooit echt hard onder en doen vaak goed mee, maar we belonen onszelf daar niet of te weinig voor. Dat we door de zege van Aalter in Drongen nu de rode lantaarn zijn, maakt het allemaal eens zo zuur.”

Pashaj blijft T1

Het bestuur van Eppegem heeft beslist om het seizoen uit te doen met Entonio Pashaj als trainer en Gerrit Lekeu en Rudy Van Hemelrijck als zijn assistenten. Een goede zaak volgens Van Delm: “Dat schept toch meer duidelijkheid en dat heb je nodig in deze fase van de competitie. Entonio was en is een strijder en dat zullen wij de komende weken en maanden meer dan ooit moeten doen. We blijven het match per match bekijken en we weten ook waarmee we bezig zijn. Alleen als groep zullen we ons doel kunnen behalen en dat is de redding. Niet meer of niet minder.”