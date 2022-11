Nils Van Delm en KFC Eppegem voor trip naar subtopper Jong Lede: “Zullen nog het ganse seizoen moeten knokken”

KFC Eppegem maakt zondagnamiddag de verplaatsing naar Jong Lede, momenteel in grote doen. Zelf staan Nils Van Delm en maats nog steeds in de onderste regionen en daar hoopt hij gauw verandering in te brengen.

De laatste zes wedstrijden wisten de Oost-Vlamingen vijf keer te winnen en één keer gelijk te spelen. Die erg knappe zestien op achttien bracht hen naar een gedeelde derde plaats. Op papier is de favoriet dus gekend zondagnamiddag: “Dat zou je kunnen stellen, maar toch zou ik het niet meteen als een stunt zien als we daar zouden winnen”, opent Van Delm. “Want we zijn immers nog maar weinig weggespeeld, buiten dan tegen Overijse en Voorde, de twee leiders uit de reeks. We moeten vooral naar onszelf kijken in plaats van naar de tegenstander en als we de lijn van tegen Drongen dit weekend herhalen, moet er iets mogelijk zijn.”

Propere lei

“Alleen was het inderdaad jammer dat we die eerste zege afgelopen weekend niet konden bevestigen tegen Anzegem. Op één of andere manier vind ik dat het thuis moeilijker gaat dan op verplaatsing voor ons. Moeilijk om te zeggen waaraan dat juist ligt want in principe zou dat niet zo heel veel mogen uitmaken. We hebben alleszins de koppen bij elkaar gestoken deze week om er zondag weer met een propere lei in te vliegen.”

“Want hoe je het ook draait of keert, we hebben de punten nog altijd meer dan nodig. En dan is het wat frustrerend dat de matchen die we verloren vaak nipt waren. Of in een gelijkspel eindigden. Je kan dan wel zeggen dat we op zich niet zo vaak hebben verloren gezien de positie die we innemen, maar langs de andere kant wonnen we ook maar één keer. Het is al vaak aangehaald, maar beter een paar keer verliezen en winnen dan steeds gelijk te spelen.”

Organisatie

“We zullen nog het ganse seizoen moeten knokken en zorgen dat onze organisatie er staat. Dat is de basis en lukt vrij aardig tot dusver. Op aanvallend vlak rekenen we dan op de flitsen van onze voorlinie, wat tegen Drongen heel goed lukte. Alleen zouden ze dat elke week moeten kunnen brengen en dan is het aan ons als ploegmaats om hen daarin zo goed mogelijk bij te staan.”