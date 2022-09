Nils Van Delm en KFC Eppegem blijven met één op twaalf achter na nederlaag tegen leider Voorde-Appelterre: “We hadden onszelf kunnen belonen voor de pauze”

“Als er één ploeg verdiende te winnen, was het Voorde-Appelterre wel”, opent Van Delm. “Al was de score misschien wat overdreven want we wisten hen lange tijd in bedwang te houden. Voor de pauze hadden we het goed onder controle en gaven we weinig weg. Wij hadden zelfs de beste kansen wat mij betreft met Assalhi en Vanbeginne. Maar we vergeten weer die goals te maken. Desondanks gingen we met een goed gevoel rusten.”

Veer brak

“Na de pauze kwamen we veel minder scherp uit de kleedkamer om één of andere reden en scoorden zij al snel de 0-1. Toen zag je dat ze de aanvallende kwaliteiten hebben om het verschil te maken. En dat deden ze ook drie keer goed. Zeker na de 0-2 brak de veer bij ons.”

“Het was inderdaad misschien niet tegen Voorde dat we de punten moesten pakken, maar gezien onze positie is elk punt meer dan welkom”, beseft de ervaren verdediger. “Daarom stapten we toch gefrustreerd van het veld omdat er op zich wel meer had ingezeten, zeker voor de pauze dus. Zoals wel vaker beloonden we onszelf niet en dan weet je dat het moeilijk wordt. Daar moeten we hard aan blijven werken om dat te keren.”

Punten moeten komen

We staan nu gedeeld laatste met Aalter met slechts één op twaalf en dat is natuurlijk niet waar je wil staan. Zaak zal nu zijn om zo snel mogelijk die eerste driepunter te pakken, liefst volgende week al in de derby tegen Wolvertem Merchtem. We waren misschien niet gediend met de competitiestart met matchen tegen Overijse en Voorde, de twee leiders en ploegen die er dichtbij gaan zijn, maar uiteindelijk mogen we ons daar niet te veel achter verschuilen. We gaan het vooral zelf moeten doen en de punten moeten vooral gaan komen. Liever vandaag nog dan morgen.”

Eppegem: Leemans, Verbesselt, Barbieux, Vanbeginne, Benhamman Krikez (66’ Eki), Assalhi (78’ Osango), Fontaine, Silverans, Van Delm (83’ Yangassa), Van Remoortel, Rijmenams.

Voorde-Appelterre: Maxim Figys, De Greef, Allachi, Nerinckx, Movoto, D’Hoore, Tresignie, Lepage (78’ Van Mossevelde), Machtelinckx, Gil Figys (88’ Baudewijns), Van Der Wilt (86’ Dumortier).

Doelpunten: 53’ Gil Figys (0-1), 67’ Movoto (0-2), 72’ Lepage (0-3).



