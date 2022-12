Nils Struys (Diegem Sport) na zege tegen Turnhout: “Tijd om doelen bij te stellen en voor top vijf te durven gaan”

We spraken met Nils Struys. De 22-jarige flankverdediger is de enige veldspeler van Diegem Sport die nog geen minuut miste. Op het moment dat we hem contacteerden, zondagochtend rond 11 uur, stond de ex-speler van KV Tienen op het punt om te vertrekken voor een looptraining van maar liefst 15 kilometer. En dat daags na de wedstrijd. “Ik loop heel graag en recupereer wel snel. Dat ik dit seizoen al alles gespeeld heb, is bijzaak maar wel mooi meegenomen”.

Ondanks een vroege achterstand, boekte Diegem op het veld van Turnhout zijn zesde seizoenszege. “Die tegengoal kwam er na slecht verdedigen, een tegenstander die te lang mocht dribbelen. Ik kon gelukkig snel gelijk maken. Na een voorzet van Sander Denayer kon ik de bal met de borst meenemen en naast de doelman plaatsen. Het was mijn eerste goal voor Diegem Sport en hopelijk volgen er nu nog. De laatste tijd fungeer ik als wing back in een 3-5-2 en speel ik dus meer aanvallend. Ik heb er een werkpunt van gemaakt om meer te scoren.”

“Na de gelijkmaker was er eerst een strafschopfase met Lander Van Lautem die de ref onbestraft liet. Aan de overzijde was er dan een gelijkaardige situatie en nu legde de ref de bal wel op de stip. Doelman Dean Michiels stopte de elfmeter en even later kregen wij dan toch een strafschop, een gevolg van schuldgevoel bij de scheidsrechter omwille van de eerder niet gefloten penalty. Daimy Deflem (zijn achtste doelpunt van het seizoen en de vijfde wedstrijd op rij dat hij scoort, red.) bracht ons vanop de stip op voorsprong. We kregen voor de rust nog een aantal kansen, maar verzuimden om ze af te maken. Dat is nog een werkpunt, we moeten een wedstrijd sneller dood maken. Onze tweede helft was een stuk minder en met die krappe voorsprong bleef het spannend. Dean moest een aantal keren gepast ingrijpen”.

“Deze nieuwe zege was heel belangrijk om verder hogerop te kijken (Diegem komt op een voorlopige zesde plaats op amper vijf punten van leider Hasselt, red.). We moeten nu enkel nog naar boven kijken. Ik vind dat we de ambitie moeten uitspreken om die top vijf te halen. Diegem Sport moet niet altijd focussen op het behoud. Het is tijd om nieuwe doelen en ambities te stellen”.

Geen echte basiself

Struys heeft het prima naar zijn zin aan de Woluwelaan. Omwille van talrijke afwezigheden speelde hij al op verschillende posities. “Door allerlei blessures en schorsingen hebben we nog geen echte basiself. In vergelijking met de match van vorige week tegen Tongeren stonden er vijf andere spelers aan de aftrap. Ikzelf speelde dit seizoen al op links en op rechts. Ondanks die voortdurende aanpassingen blijven we punten pakken. Een pluim voor de jongens die telkens in het team komen. Na een moeilijke start is het steeds beter beginnen draaien. We vinden elkaar steeds beter. Persoonlijk heb ik het in mijn eerste seizoen bij Diegem heel erg naar mijn zin. Het is heel fijn samenwerken met coach Nico Van Nerom”.